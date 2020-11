Crèdits tous per sumbinistraments i despeses associades a l'arrendament

El Govern ja havia anunciat la seva voluntat de flexibilitzar el paquet de crèdits tous que va posar en marxa durant els mesos inicials de la pandèmia. Aquest dimecres, el ministre de Finances, Eric Jover, ha concretat en què consistirà aquesta flexibilització. Així, del paquet de 100 milions que hi havia disponibles en un segon programa (cal recordar que un primer de 130 milions es va esgotar) s’amplien les partides que es poden finançar. S’hi inclouen els subministraments i les despeses associades als arrendaments.

D’aquesta manera, cal recordar que aquest programa de 100 milions preveia que les tipologies de despeses que es podien cobrir amb un crèdit tou era la part patronal en cas de suspensions temporals de contractes de treball o de reducció de jornada laboral; les quotes creditícies i les inversions per a l’adequació de locals. Ara, tal com s’ha esmentat, s’hi afegeixen els pagaments dels subministraments, com llum, aigua, telèfon o d’altres i les despeses associades a l’arrendament.

Pel que fa al primer programa de crèdits tous, de 130 milions, Jover ha recordat que es va limitar a les despeses de dos mesos i ara s’ha vist la possibilitat d’ampliar aquest termini. Així, es vol “facilitar a les empreses que ja tenen un crèdit atorgat” que puguin ampliar els mesos. En aquest sentit, el ministre ha concretat que dels 130 milions atorgats i no gastats n’hi ha 25 que ara les empreses podran utilitzar arran de l’ampliació d’aquest termini.

El ministre ha incidit en el fet que el Govern actua com a avalador d’aquests crèdits que per a les empreses suposa un tipus d’interès zero. També ha manifestat que els ajustaments que s’han fet responen a la voluntat d’“ajudar al teixit empresarial”.