Crida dels bancs perquè els usuaris facin els tràmits en línia

La mitjana d'espera per entrar a l'oficina d'un banc de l'avinguda Meritxell d'Andorra la Vella aquest dimarts era d'entre 40 minuts i una hora. El fet que només puguin entrar un màxim de tres persones a les entitats bancàries està provocant cues exageradament llargues al carrer, que al migdia -hora punta- poden arribar als 100 metres de llargada a causa de la distància de seguretat que s'ha de mantenir i a la mateixa gent que es va acumulant. Però el cert és que la majoria d'aquestes persones es podrien haver estalviat l'espera.



Els bancs consultats per l'ARA Andorra asseguren que gran part dels tràmits que atenen aquests dies a les oficines es podrien haver fet per internet i fan una crida a la població a fer el màxim de gestions possibles a través de les seves entitats virtuals. "Molta gent que ve físicament a l'entitat no està acostumada a fer moviments en línia o directament no saben com fer-ho; són gent d'edat avançada que prefereixen venir aquí a fer el tràmit", admeten des de l'oficina central del Banc Sabadell d'Andorra.



Treure diners, pagar rebuts i consultar moviments són les tres atencions que més demanen les persones que atenen aquests dies de confinament; "tràmits, tots ells, que podrien fer-se perfectament per internet. Cada vegada que fem la gestió d'algú li recordem que ho podria haver fet des de cada seva i molts es queden sorpresos perquè no ho sabien o no recorden la clau d'accés", afirmen. En aquests casos, els bancs recorden que qualsevol dubte també es pot resoldre a través dels seus telèfons d'atenció al públic, i on s'ensenyarà als usuaris a fer tràmits habituals a través d'internet.