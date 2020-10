Del remuntador a la pell de foca

La moda per l'esquí de muntanya ha anat clarament en augment les darreres temporades i en el context de crisi sanitària que es preveu aquest hivern tot fa pensar que els practicants d'aquesta modalitat creixeran notablement. Les mesures de seguretat que es planifiquen a les estacions d'esquí auguren que enguany podrien ser nombrosos els esquiadors que canviaran els remuntadors mecànics per les pells de foca.

Així ho han explicat a l'Ara diversos propietaris de botigues de lloguer de material d'esquí. Coincideixen a destacar que l' skimo cada cop té més adeptes. Prova ho és el volum de material de què disposen per llogar, tant per a la pràctica de l'esquí de muntanya com per a les passejades en raquetes de neu, una altra de les activitats que es pronostica que incrementarà el nombre de practicants.

Les mateixes fonts matisen, no obstant això , que els practicants habituals solen tenir el seu propi material, de manera que sovint aquells que lloguen són novells que s'estan iniciant en l'activitat o senzillament clients que ho volen provar. En l'escenari de crisi sanitària i restriccions, optar per una activitat que es pot fer per lliure sembla una bona alternativa, afegeixen.

A la massificació de la muntanya a l'estiu, sobretot en els camins i senders per accedir a llacs i cims, i a la tardor en plena temporada de bolets, s'afegeix ara la popularització d'activitats d'hivern no controlades que es poden fer per lliure. De fet, tot i poder fer ús de les pistes d'esquí, els practicants d' skimo o raquetes hi accedeixen sense cap forfet i, en la majoria de casos, cap assegurança. Caldrà estar atents a les mesures que es decretin per evitar incidents allà on les activitats de neu no estan controlades.