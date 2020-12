El Govern es fa l'andorrà amb l'esquí

Aquella frase tan nostrada: fer-se l'andorrà, o sigui, 'per l’estereotip dels andorrans de deixar fer als coprínceps i no entremetre’s en afers internacionals. Descrit en el Manual Digest de 1748 com a "taciturnitat i prudència"', Viquipèdia dixit, podria ben bé aplicar-se a l'estratègia del Govern a l'hora de comunicar si permet que s'esquiï o no al país. Traduït en paraules del ministre portaveu, Eric Jover, aquest dimecres, quan se l'ha preguntat insistentment sobre la matèria: “Els contactes són molt intensos a molts nivells amb els països veïns. Aquests últims dies han estat intensos perquè la temporada d'hivern és important per al teixit econòmic del país. Estem interlocutant amb els dos costats de la frontera i amb el sector de l'esquí del país per prendre la millor decisió possible”.



Com que no es tracta d'una decisió senzilla, des de l'executiu s'apuren els terminis per veure com evoluciona el mateix problema als estats veïns. I la cosa, susceptible de canvis de darrera hora, actualment està així: França no permetrà que els seus ciutadans esquiïn per les seves pistes i mirarà de complicar tot el possible que esquiïn a les pistes dels estats veïns, obligant-los a passar quarantenes i a fer-se tests. Espanya delega en les autonomies la gestió dels seus dominis. I Catalunya ha dit aquest dimecres, això sí, amb la boca petita, que obre la temporada d'esquí el 9 de desembre.



És a dir, que la disparitat de decisions de francesos, espanyols i catalans no facilita massa la decisió andorrana. Ara bé, tenint en compte que el 60% del PIB andorrà penja del turisme, que la temporada d'hivern és fonamental per sustentar l'economia i que el 'lobby' de l'esquí és molt 'lobby', hauria de fer indicar que el vistiplau català a la temporada d'esquí obre la porta perquè Andorra faci el mateix. La decisió és qüestió d'hores, perquè fins que el Govern no ho anunciï les estacions resten en espera, amb les contractacions aturades i la posada en marxa congelada.