Govern estudia incrementar les pensions més baixes per sobre de l'IPC

El Govern té sobre la taula l'increment de les pensions més baixes de cara a l'any que ve. La reflexió que ara com ara s'està fent, tal com ha anunciat el ministre d'Afers Socials, Habitatge i Joventut, Víctor Filloy, és que aquest augment pugui anar en la línia del que es va fer en els dos anys anteriors, és a dir, que sigui superior a l'IPC. "Ara s'està fent la reflexió per veure la capacitat" que es pot tenir des de l'administració per implementar aquesta mesura, ha dit Filloy, que ha reiterat que la "voluntat de l'executiu que ja s'ha oficialitzat altres anys" és millorar l'import d'aquestes pensions.



Aquesta proposta formaria part d'una nova llei de mesures urgents en la que, com en anys anteriors, s'inclourien també accions sobre l'habitatge i els salaris més baixos. Pel que fa als sous baixos, el titular d'Afers Socials ha reiterat que la intenció és que a poc a poc es vagin incrementant fins a arribar al 60% del salari mitjà i quant a l'habitatge s'avaluaran les mesures que es poden incloure en aquest text en funció de les conclusions a què arribi la taula de l'habitatge prevista aquest mes de setembre. En aquest sentit, el ministre ja ha avançat que aquesta taula haurà de continuar treballant, d'una banda, en la creació de l'institut nacional de l'habitatge i, de l'altra, en mesures aplicades altres anys i que es podrien recollir novament en el text legal de mesures urgents com la renovació automàtica del contracte de lloguer o que l'increment no pugui anar més enllà de l'IPC.



Qüestionat pels mitjans de comunicació sobre el projecte d'habitatges socials a Andorra la Vella, Filloy ha recordat que no està aturat tot i que ha reconegut que "avança amb certa lentitud". En aquest sentit, ha recordat que el conveni es va signar amb el comú d'Andorra la Vella tot just dies abans que esclatés la pandèmia i ha incidit en el fet que la decisió sobre la construcció va molt lligat a l'institut nacional de l'habitatge i la creació del fons publicoprivat que ha de servir per finançar-la. També ha recordat que l'executiu ha redefinit les seves prioritats i que ara cal veure si aquest de l'habitatge d'ús social és "un dels que es pot impulsar". Ha incidit, però, que de manera paral·lela a aquesta protecció també cal continuar treballant perquè hi hagi mesures per fomentar que habitatges de lloguer es posin al mercat i tot i que ja s'ha facilitat certs canvis d'usos s'ha mostrat obert a què pugui haver una reflexió per a més mesures de flexibilització.



El ministre d'Afers Socials ha fet aquestes declaracions en el marc de la signatura del conveni amb la Federació de la gent gran perquè l'entitat pugui continuar fent les seves activitats. Tal com ha explicat Filloy, es tracta de "materialitzar" una col·laboració que ja s'està donant i a través de la qual l'entitat rep diners per fer les diferents propostes que habitualment duu a terme. En concret, la subvenció del Govern és de 17.000 euros. El president de la federació, Fèlix Zapatero, ha manifestat que aquest acord "demostra que l'estratègia de la junta d'anar pas a pas, parlant i resolent problemes, és l'estratègia correcta". I precisament aprofitant la presència del ministre ha reivindicat la millora de les pensions més baixes, tot remarcant l'àmbit de col·laboració amb l'executiu que ha permès, ha manifestat avançar en aspectes com la implantació del tercer pagador.



Tant Filloy com Zapatero s'han referit al fet que la població major de 65 anys representi el 15% de la població i, també, que ha estat el col·lectiu més afectat per la crisi sanitària. El ministre ha posat en relleu que s'ha obert un debat sobre el model assistencial, ja que el "model clàssic de residències" ha demostrat durant la pandèmia que té "els seus avantatges però també els seus inconvenients". Per aquest motiu es treballa en dues línies d'actuació, d'una banda, que la gent gran pugui estar el màxim de temps possible al seu domicili potenciant, per exemple, el servei d'atenció a domicili; i, de l'altra, que hi pugui haver estructures intermèdies abans de la institucionalització, sense deixar de banda, tot i que a més llarg termini, que hi pugui haver noves estructures residencials. A preguntes de membres de la junta de la federació sobre quan podrien obrir les cases pairals, Filloy ha respost que el tancament respon a qüestions sanitàries i que de moment no s'aconsella la reobertura. També ha recordat que els centres de dia de les residències continuen tancats i que s'analitza "altres fórmules" perquè puguin funcionar, tot i que "és evident que no es pot materialitzar de seguida".