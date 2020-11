El Govern diu tenir “el coixí financer necessari” per afrontar un hivern sense turisme

Qualsevol element que afecti la normal arribada de turistes al país “genera preocupació” al Govern. Per això, segons ha explicat aquest dimecres el ministre portaveu, Eric Jover, l'executiu té “contactes constants amb la Generalitat de Catalunya per aconseguir la major normalitat possible, i juntament amb el govern espanyol i el francès per tenir el menor impacte possible tant econòmic com sanitari per al país”.



Demanat fins a tres o quatre vegades pels periodistes sobre l'impacte que podria tenir pel país la posada en marxa de l'esborrany de la Generalitat, que preveu una desescalada que prohibiria l'entrada del turisme fins a mitjan de gener, Jover ha insistit que “no ens hem d'anticipar i hem d'esperar que hi hagi decisions fermes per part dels nostres veïns”.



En el pitjor dels escenaris, que passaria per donar per perduda la temporada d'hivern, Jover ha explicat que el Govern “té el coixí financer necessari” perquè el sector vinculat al turisme i als serveis no s'enfonsi. El ministre de Finances ha explicat que ja tenen previst cobrir el dèficit milionari d'enguany, els 65 milions de pèrdues projectades per a l'any vinent i un coixí extra de 100 milions d'euros per a altres despeses que poguessin sorgir.



“El Govern emprendrà totes les accions que siguin necessàries per aguantar tots els sectors principals del país, perquè és la nostra responsabilitat”, ha conclòs el dirigent.