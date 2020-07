Govern taxarà el turisme i els hidrocarburs

L’executiu té la ferma voluntat de plasmar durant aquesta legislatura una taxa turística “finalista”, és a dir, que generi uns guanys que reverteixin en el sector i també una fiscalitat verda, una taxa de CO2 sobre emissions d’hidrocarburs que tindrà com a destí el fons verd. Altre dels objectius que es planteja l’executiu és modificar els criteris d'atorgament de residència per a professionals o persones sense activitat econòmica amb altes rendes professionals i/o patrimonials. Així, es pretén una modificació de la llei d’immigració per crear una autorització de residència per a professionals que desitgin instal·lar-se a Andorra per a durades curtes (inferiors a dotze mesos); revisar els criteris per accedir a les autoritzacions de residència sense activitat econòmica i establir una cotització especial per la branca general de la seguretat social per a les rendes més elevades i els equips esportius professionals que es puguin instal·lar a Andorra.



Pel que fa a la taxa turística, el cap de Govern, Xavier Espot, ha manifestat que es vol continuar els contactes que ja es van iniciar el mandat passat per mirar de consensuar una taxa turística com la que hi ha instaurada en altres llocs dels món. El cap de Govern ha destacat que la voluntat és que aquesta taxa tingui una “visió finalista” de tal manera que pugui beneficiar el sector. Precisament en el marc del turisme, el full de ruta Horitzó 2023 que ha presentat aquest dilluns al matí el cap de Govern, recull la voluntat d’orientar la promoció turística incidint en missatges com la seguretat i, en aquest sentit, es considera que la gestió de la crisi sanitària que ha fet l’executiu pot servir per reforçar aquest missatge posicionant, entre d’altres, el país en el marc de la salut com una destinació de benestar i per fer tractaments de salut. També es vol continuar incidint en la vessant esportiva, atraient esportistes d’elit.