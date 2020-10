Impuls a l'excel·lència del comerç de la capital

De manera paral·lela a les exempcions de les taxes i tributs als establiments comercials, el comú d'Andorra la Vella ha decidit impulsar el salt cap a la qualitat i per aquest motiu té previst destinar 65.000 euros perquè els professionals es formin i també perquè els establiments puguin obtenir el segell de qualitat que atorga la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis. Així, subvencionarà el 100% de cursos que ofereix la Cambra i, també, assumirà el 50% del cost del segell de qualitat.

La cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, ha explicat que la corporació comunal destinarà fins a 20.000 euros per subvencionar el 50% del segell de qualitat 'Andorra comerç excel·lent' que atorga la Cambra de Comerç i que pot tenir un cost d'entre 870 euros per als establiments de fins a cinc treballadors als 1.750 per als que en tenen més de 50, amb la qual cosa, amb aquesta rebaixa, el que haurien de pagar els establiments per obtenir aquest distintiu, que té una vigència de tres anys, seria d'entre 435 i 875 euros, tal com ha detallat la responsable de formació de la Cambra, Stella Canturri.

D'altra banda, la corporació comunal té prevista una partida de fins a 45.000 euros per fer-se càrrec del cost del 100% de les formacions de reciclatge que la Cambra ofereix als treballadors dels establiments.

Marsol ha destacat que Andorra la Vella és una parròquia eminentment comercial i que el que pretén el comú és "estar al costat de les empreses i de les famílies" i ha afegit que "moments de pandèmia o de crisi" són els que normalment indiquen que calen canvis i creu que precisament "tothom es mentalitza i està més predisposat" a innovar. En aquest mateix sentit, el president de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis, Miquel Armengol, ha manifestat que cal "treballar" per oferir en els comerços la millor qualitat i en aquest sentit ha afirmat que "cal professionalitzar molt la gent que hi està al capdavants".

Canturri ha detallat el procés que han de seguir els establiments per obtenir el segell de qualitat, que actualment ostenten nou establiments. Així, són objecte d'una primera entrevista per veure quina és la seva motivació i es fa una auditoria tant de l'interior com de l'exterior del comerç. També es duen a terme tres visites d'incògnit i s'entrevista clients. A més es fa una avaluació de la presència de l'establiment a internet. Amb aquesta anàlisi es detecten les debilitats i punts forts i se'ls indica eines per a la millora. Si assoleixen un 80% d'aquestes recomanacions, obtenen el segell que té una vigència de tres anys.