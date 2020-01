Albert Moles: "Vull que FEDA esdevingui l'empresa energètica referent de la sostenibilitat"

Albert Moles és l'actual director general de Forces Elèctriques d'Andorra (FEDA), va néixer a Andorra el 29 de març de 1960. Va estudiar enginyeria energètica a l'Institut National des Sciences Appliquées de Lyon (INSAL). Moles té un repte per a FEDA, i és que esdevingui el dia de demà una empresa pionera en tot allò que vinculi energia i sostenibilitat. En aquesta entrevista, el director general, que a través de la seva companyia dona llum a totes les llars d'Andorra, ens explica quins han estat els passos que ha seguit per arribar fins on és ara professionalment i, d'altra banda, ens confessa la seva debilitat pels animals, en especial per la Nuk, la seva gossa.

A quins altres llocs ha treballat a banda de FEDA?

Doncs quan vaig sortir de l'INSAL vaig estar en diferents sectors de França, recordo que vaig treballar en una empresa d'acer. Al cap d'un any aproximadament vaig entrar a treballar pel Govern d'Andorra a la conselleria d'Indústria.

Com va ser que vas esdevenir director general de la companyia?

Tot va començar al 1988 quan el Consell General va decidir comprar FHASA. Va ser aleshores quan una sèrie de persones vam venir a treballar en aquesta casa i jo vaig començar com a director d'Enginyeria i també fent tasques de transport, distribució, compra d'energia, organització i etcètera.Més endavant, l'any 2006, el que era el director general de FEDA, Ramon Cereza, el va nomenar director del SAAS i em van proposar a mi de ser el nou director de general, ja que em coneixia perfectament el funcionament de tota l'empresa.

Com era l'empresa abans que estigués al capdavant de FEDA?

Doncs mira, podríem dir que a FEDA hi ha hagut unes tres o quatre etapes. La primera d'elles, abans que entréssim nosaltres l'any 1988, era una empresa que tenia moltes mancances d'inversió i gairebé cada dia hi havia incidències en el servei, i quan hi havia un problema trigaven molt a donar una resposta. Jo crec que tot això va ser el desencadenant perquè el Consell General decidís comprar l'empresa. Recordo que els primers anys a l'empresa van ser una carrera contrarellotge, en què els problemes i les avaries en el servei persistien fins que vam decidir adoptar una política d'inversió i consolidació de xarxes per posar punt final a tots aquests problemes.Finalment jo vaig agafar el relleu d'una empresa amb un servei de qualitat, estructura, organitzada i amb un equip informàtic que li permetien desenvolupar correctament la seva feina. Ara mateix som una empresa amb una clara vocació cap al nostre client i compromesos amb el nostre entorn.

Expliqui'ns una mica més a fons com és la vida d'un director general des del moment en què es desperta als matins.

Home, és una vida relativament normal. Tot és acostumar-se a rebre informació, missatges, trucades i aprendre a canviar ràpidament d'interlocutors. En aquest sentit, em refereixo al fet que potser estàs parlant d'una cosa molt tècnica durant mitja hora i tot seguit passes a parlar amb client d'un tema totalment diferent. Tot és un procés d'adaptació.

Pel que m'està explicant, no pot acabar de desconnectar mai, oi?

Sí, i tant que existeix la desconnexió, el que passa que no ets tu el que decideix quan. Pots desconnectar en molts moments, ja que sinó seria una situació malaltissa. Això sí, has d'estar disposat a fer canvis d'última hora.

Quins són els aspectes positius de FEDA?

FEDA té una gran capacitat d'alienar-se cap al futur i no deixa de fer bé el que se li dona bé. Som una empresa que constantment pensa i dur a terme projectes interessants. A banda, i com no, el compromís que tenim cap a les reduccions de CO2 i la creació i compra d'energia sostenible.

S'atreveix a nomenar aspectes de FEDA que necessitin una millora?

Doncs potser ens faria falta una mica més de velocitat en tots els projectes que tenim destinats al nostre compromís de la reducció del CO2. Saps què passa realment? Que quan fas dues coses de seguida vols engegar una tercera i així successivament. Una cosa sí que tenim per això, i és la voluntat de fer coses.

Des de FEDA sempre han transmès valors envers la sostenibilitat. Per què?

Hi ha vàries raons. La primera és que l'empresa va néixer en una central hidroelèctrica, per la qual cosa a la seva època ja era sostenible. FEDA és un servei essencial per la societat i és important pel que fa al valor econòmic. S'ha de tenir en compte que és més important com fas les coses que no el que fas.

Creu que la sostenibilitat és un negoci?

La sostenibilitat és una preocupació i una necessitat. Clar que és un negoci, però és el negoci del futur en què el valor és tant per l'empresa com pel client. No es tracta de facturar més, sinó de facturar el que toca. Està clar que no ens podem arruïnar, però tampoc enriquir-nos de forma indeguda.

Sabria dir-me quina és clau, o alguna de les claus de l'èxit en els negocis?

N'hi ha moltes. Per experiència et puc dir que l'empresa ha de ser capaç d'escoltar al client i a la gent que hi ha dins. A banda, has de tenir una visió sistèmica i els competidors que tenen altres negocis que, al cap i a la fi, són una suma de tot. La clau de l'èxit és estar obert a tothom.

Hi ha qui diu que a les persones importants, o que tenen un càrrec de rellevància, els costa confiar en les persones. És el seu cas? Què en pensa?

Jo crec que és molt complicat fer coses importants sense confiar en ningú, ja que sempre es necessita un equip i perquè això sigui possible necessites confiar amb les persones que tens al teu voltant. No pots pretendre abraçar-ho tot.