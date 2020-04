Neix Andozon, el nou "centre comercial en línia"

Precisament en aquests moments en què molts establiments s'han hagut de reinventar per oferir els seus productes a través d'internet, un grup de joves emprenedors ha impulsat una plataforma, denominada Andozon, que vol ser un 'marketplace', és a dir, un espai virtual on hi haurà venedors de diferents sectors. Com un gran mercat amb diverses botigues oferint productes o, en altres paraules, "com un centre comercial en línia". A més, els impulsors posen en relleu que, inicialment, la plataforma 'www.andozon.com' serà gratuïta per ajudar a tots els comerciants a donar a conèixer els seus productes a la població.

D'aquesta manera, la voluntat és que la plataforma web faciliti als comerciants la venda dels seus productes tot donant-los visibilitat. Addicionalment, oferirà als consumidors la possibilitat d’obtenir "de manera transparent" informació de tots els productes disponibles de cada sector.

Expliquen els impulsors que aquesta eina digital ha estat desenvolupada després de molts mesos de treball "sota la supervisió del prestigiós professor Rafa Arjonilla, que és un reconegut expert en l’assistència a empresaris per a la dinamització dels seus negocis en línia de manera pràctica i exitosa". És actualment professor de cursos dedicats a la creació i disseny de plataformes digitals a Madrid. A més, aquest expert, "gràcies a la seva dilatada experiència", oferirà suport a través de tutorials propis a tots aquells comerciants que vulguin que els seus productes s’ofertin en aquest espai.

Els responsables de la proposta detallen que els esforços de la plataforma se centraran en "seguir creant contingut a la web per assolir un bon posicionament online per tal que generi un trànsit diari important. Així, es podrà maximitzar l’aparador i les possibilitats de venda dels comerciants", asseguren.

A més, cada venedor podrà accedir, a través de la plataforma, a informació "precisa" que li indicarà el retorn quantitatiu d’usuaris interessats en els seus productes. De moment, la plataforma està concebuda principalment per al mercat andorrà, extensible però a Espanya i França, des de l’inici. No obstant això, s’ha estudiat la possibilitat a mig termini d’obrir-la arreu del món, podent així facilitar als comerciants andorrans vendre els seus productes internacionalment (no depenent únicament de la venda física).

Des d'Andozon, reivindiquen que són "una innovadora plataforma digital per a potenciar i consolidar el comerç en línia", i que pot donar "una important empenta al teixit comercial andorrà en aquests moments on la digitalització està essent molt més una necessitat que no pas una opció".