Rècord al Servei d'Ocupació amb 1.251 inscrits

Al mes d'abril s'ha produït la xifra més alta registrada des del 2007 al Servei d'Ocupació. Un total de 1.251 persones es troben inscrites al sevei, el que representa gairebé 800 persones més de les que hi havia al mateix mes de l'any anterior quan n'hi havia 454. Respecte al mes de març, l'increment de registrats és de 600 persones. En aquest sentit, el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, ha manifestat que ja al mes de març es va poder apreciar un augment al Servei d'Ocupació però que el gran creixement ha estat al mes d'abril, que és quan ha estat present la crisi de la Covid-19.

Del total d'aquestes 1.251 persones, 444 corresponen a assalariats els quals tenien contractes de durada de determinada i d'aquests, 89 són temporers estrangers. Quant a la resta, fins a 305 persones han estat acomiadades, 19 han perdut la feina perquè l'empresa ha tancat i 45 han deixat de treballar per una decisió voluntària.

Segons ha indicat Gallardo, una de les grans diferències respecte a anys anteriors és que les persones amb contractes de durada determinada també s'han inscrit al servei. "Normalment aquests treballadors dedicats al sector de la neu s'agafaven un període de vacances i no es dirigien al Servei d'Ocupació", ha comentat el ministre, qui ha afegit que normalment eren persones que no els calia estar al servei per reincorporar-se al mercat laboral. "Les incerteses d'aquest any provoquen que aquestes persones s'hagin inscrit per formar part de la borsa de treballadors".

Per pal·liar aquesta situació, des del Govern es va crear el formulari web perquè totes aquelles persones que havien quedat sense feina s'hi registressin i en aquests moments ja s'han rebut 928 formularis. Gallardo també ha explicat que s'ha flexibilitzat els requisits d'accés als ajuts per desocupació, i ha afegit que aquest canvi també ha provocat que moltes altres persones s'inscriguessin al servei. D'altra banda, per fer front a aquestes dades d'ocupació, el Govern ha ampliat els programes de formacions ocupacionals "per facilitar l'accés a a diferents llocs de treball i reconvertir aquests treballadors". Tal com ha comentat el ministre, una de les altres accions ha estat la d'acompanyar a les persones afectades. Finalment, el Govern també prioritzarà la contractació de les persones inscrites al Servei d'Ocupació per la pròxima temporada d'hivern abans de tornar a obrir quotes per a estrangers.

En la mateixa línia, el portaveu del Govern, Eric Jover, ha manifestat que aquest augment del nombre de persones aturades és degut a una crisi sobtada i no a una crisi provocada pel model econòmic del país. Per aquest motiu, ha conclòs que a mesura que es vagi reobrint els diferents sectors i que es reactivi el turisme, "aquesta xifra s'haurà de veure reduïda".