Viladomat: "Ens hem capficat en obrir per la Puríssima"

“Ens hem capficat en obrir per la Puríssima”, ha dit aquest dimarts el president de Grandvalira, Joan Viladomat, en el marc dels debats que organitza la Confederació Empresarial Andorrana (CEA) amb el suport del BancSabadell d'Andorra. “Si no venen turistes esquiarem nosaltres, la gent d'Andorra; ara bé, si no venen turistes s'acabaran els calés per pagar la llum i tot s'acabarà, però treballem amb aquest objectiu”, ha explicat.



Viladomat veu una obertura “molt complicada, perquè França i Espanya han començat molt més tard que nosaltres amb les mesures i ells fins a final de mes no tindran el tema sanitari solucionat”, però ha insistit amb llençar un “missatge d'optimisme al mercat, i batallarem per aconseguir-ho”. L'empresari ha explicat que els dominis esquiables tenen una estructura de personal fixe contractat “suficient”. “No per tenir totes les instal·lacions obertes, però sí per garantir que es pugui esquiar pel domini”.



Viladomat ha confirmat que tenen contractat l'epidemiòleg Oriol Mitjà perquè els assessori amb les mesures a prendre per afrontar els estralls de la pandèmia, tot i que ha afegit que “encara no tenim un pla definit”.