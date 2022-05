ACCIÓ i Andorra Business signen un acord per impulsar el creixement de les empreses d’ambdós territoris

Andorra la VellaLa Generalitat de Catalunya i Andorra Business han signat per primera vegada aquest dilluns un acord per impulsar la competitivitat de les empreses d'ambdós territoris. El conveni de col·laboració ha estat signat pel conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, i el ministre de Presidència, Economia i Empresa d'Andorra, i president d'Andorra Business, Jordi Gallardo. L'acord contempla diverses línies d'actuació per aprofitar sinergies entre ACCIÓ -l'agència per a la competitivitat de l'empresa del Departament d'Empresa i Treball- i Andorra Business, l'agència de promoció econòmica del Principat. Així, les dues administracions han establert un marc de col·laboració per fomentar la internacionalització, la innovació i la disrupció tecnològica entre les empreses catalanes i andorranes.

Segons Torrent, "cada cop més empreses catalanes tenen projectes de creixement a Andorra, i l'aliança amb Andorra Business permetrà acompanyar-les en aquest procés". El conseller d'Empresa i Treball ha subratllat que aquest acord "també les oferirà l'oportunitat d'incrementar la col·laboració amb companyies del Principat en àmbits estratègics com el blockchain, la producció audiovisual, la biotecnologia, l'esport o el greentech, que són sectors prioritaris per a la diversificació econòmica del govern andorrà". En aquest sentit, ha afegit que aquesta col·laboració "reforçarà les transformacions del model productiu que estem impulsant ambdós governs i ens ajudarà a ser més competitius en l'escenari global".

Per a Gallardo, "l'acord permetrà a les empreses andorranes beneficiar-se dels serveis que ofereixen les Oficines de Comerç i Inversions d'ACCIÓ", des d'identificar i establir els primers contactes amb clients potencials i proveïdors com també ajudarà a cercar els millors socis i canals de distribució. "Paral·lelament, podran rebre suport en el procés d'implantació de l'empresa fora d'Andorra i accedir a estudis personalitzats de mercats exteriors", ha indicat el ministre. Per la seva banda, Andorra Business donarà suport a les empreses catalanes que tinguin interès a desenvolupar les seves activitats empresarials al Principat.

Des d'un punt de vista sectorial, s'estudiaran possibles actuacions conjuntes per impulsar actuacions de col·laboració en àmbits com els dispositius mèdics, l'esport o les fintech. Igualment, es promouran els centres tecnològics catalans entre les empreses andorranes així com l'oferta tecnològica de Catalunya en l'àmbit de la indústria 4.0 i la sostenibilitat.

A més, la delegació d'ACCIÓ a l'Alt Pirineu i Aran col·laborarà amb Andorra Business per organitzar trobades empresarials entre companyies d'ambdós territoris i visites empresarials sobre el terreny així com per buscar col·laboracions entre empreses catalanes i andorranes. Paral·lelament, es realitzaran sessions conjuntes per intercanviar bones pràctiques en l'àmbit de la transferència de coneixement. També es treballarà perquè els centres tecnològics i empreses catalanes puguin desenvolupar proves a Andorra en el marc del projecte 'Living Lab' d'Andorra Recerca + Innovació.