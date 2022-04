Acord de Pyrénées Andorra i BIOBIO per una alimentació més ecològica

Andorra la VellaEl supermercat de la segona planta de Pyrénées Andorra ofereix, des d'aquesta setmana, els plats preparats Biobó de BIOBIO, l’empresa d’alimentació andorrana propietat d’Univers Bomosa, especialitzada en alimentació ecològica. L’acord entre Grup Pyrénées i BIOBIO permetrà ampliar l’oferta de cuina saludable i sumar esforços per estendre entre la població el consum de productes de proximitat, de gran qualitat i sostenibles. La incorporació de BIOBIO en l’oferta d’alimentació de Pyrénées Andorra s’inclou en el pla estratègic de Grup Pyrénées d’aliar-se amb marques que fomentin valors com la sostenibilitat, el respecte pel medi ambient, la salut i el consum de proximitat.

BIOBIO és un projecte 100% d’Andorra que fa de la sostenibilitat i el respecte al medí ambient un dels seus trets més distintius. Com la resta d’empreses de l’Univers BOMOSA, BIOBIO dona els seus beneficis a BOMOSA Fundació per a realitzar activitats de filantropia amb projectes al Principat. BIOBIO elabora els seus productes des d’Encamp i és la primera cuina central 100% ecològica d’Andorra en obtenir la certificació europea per a producció de productes ecològics (Certificació Ecocert codi AD- BIO-154). L’any 2016 BIOBIO va crear Biobó per oferir una cuina amb producte fresc de veritat. Els plats s’elaboren respectant l’estacionalitat i amb ingredients sencers per assegurar que no hagin tingut cap procés industrial previ, sense conservants, colorants i additius artificials. Tots els plats són cuinats al Principat i disposen del distintiu de Productes Agrícoles i Artesans d’Andorra.

El portaveu de BIOBIO by BOMOSA, Martí Batalla ,ha explicat que "des de BIOBIO estem molt contents i agraïts d'oferir la nostra gamma de productes ecològics BIOBÓ als supermercats de Pyrénées i Carrefour Andorra 2000, és una bona oportunitat per acostar-nos a molta gent del país que busca plats saludables amb certificat ecològic cuinats a Andorra i amb productes el més de proximitat possible. És una proposta per tant única al Principat que anirà creixent perquè estem convençuts que tindrà una molt bona acollida".

Entre els plats preparats Biobó que es podran trobar diàriament al supermercat de Pyrénées Andorra hi ha el trinxat de col i patata amb donja i els cigrons amb espinacs, dos plats tradicionals del Pirineu i reconeguts com a recepta tradicional andorrana; clàssics com les llenties amb verdures o la mongeta tendra amb patata, i opcions més diverses com les tallarines amb wok de verdures i la truita de patates i ceba vegana, una recepta innovadora que substitueix la proteïna de l'ou per farina de cigró.