Air Nostrum posa a venda els bitllets per viatjar a Madrid

Andorra la VellaAir Nostrum ja ha posat a la venda els bitllets per viatjar a Madrid des de l'aeroport d'Andorra-la Seu. Així ho han informat aquest divendres des de la companyia aèria, la qual afirma que ja han registrat les primeres reserves per venir al Principat per Nadal i Cap d'Any. Tal com va anunciar el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, aquest dimecres, i ha confirmat l'aerolínia valenciana, els bitllets s'estan oferint des de 59 euros per trajecte, tot inclòs, per a viatges d'anada i tornada.

Des d'Air Nostrum recorden que tot i el conveni signat amb el Govern marca l'inici de les operacions la setmana del 10 de gener, la companyia inaugurarà la ruta divendres 17 i diumenge 19 de desembre. D'aquesta manera, destaquen que la setmana següent, els vols es duran a terme en dijous, tot coincidint amb l'inici de la festivitat nadalenca, així seran dijous 23, diumenge 26, dijous 30, diumenge 2 de gener del 2022, dijous 6 i diumenge 9. Després de les festes assenyalades, és a dir, a partir del divendres 14 de gener, Air Nostrum seguirà operant amb dues freqüències setmanals, divendres i diumenge. Els horaris preveuen sortides des de Madrid a les 14.30 hores, i des d'Andorra-la Seu a les 16.50 hores.

L'aerolínia d'Iberia per a vols regionals també posa en relleu que amb l'inici de la ruta aèria entre el camp d'aviació Andorra-la Seu i l'aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas s'obre un ventall de connexions amb 81 destins, entre els quals hi ha aeroports nacionals, europeus i intercontinentals. Així, posen com a exemple els enllaços d'Andorra-La Seu amb Mallorca, des de 80 euros per trajecte; Lisboa, Màlaga o Vigo, des de 90 euros per trajecte; Gran Canària i Roma, des de 100 euros per trajecte; o Buenos Aires, des de 675 euros anada i tornada. Aquests preus es poden obtenir sempre que hi hagi disponibilitat i per a compres amb antelació en iberia.com.