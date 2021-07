Air Nostrum volaria d'Andorra a Madrid, des del desembre

Andorra la VellaAir Nostrum seria l'encarregada d'operar la ruta de 'Madrid-Andorra' des de l'aeroport d'Andorra-La Seu. Segons ha declarat el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, l'objectiu és que hi hagi vols regulars al desembre, amb l'inici de la temporada d'hivern al país. "Estem a la recta final i havent rebut ja part de les contrapropostes, l'estudi i el pla de negoci, sembla que és la companyia que està millor posicionada", ha assegurat Gallardo, i ha afegit que "com no les hem rebut totes, no podem fer una valoració final, però estem més a prop".

Després de l'exposició que aquest dijous ha fet el president de The Route Hunters, Javier Suárez, durant el XXIII Cicle de l'Empresa Familiar Andorrana (EFA), el ministre ha explicat que la predisposició de les companyies regionals per operar a Andorra-La Seu és "bona" i "s'està treballant a contrarellotge perquè la nostra idea és que la campanya d'hivern tingui ja algunes connexions aèries". En aquest sentit, també ha assegurat que "caldrà afinar per saber quantes seran, si serà Madrid i alguna més com Balears o Lisboa, però el més important és començar i esperem poder-ho fer al desembre".

Durant la seva exposició, el president de The Route Hunters ha apuntat París, com "una destinació que podria arribar a ser operada de manera anual si es connecta bé amb Air France", així com Palma de Mallorca, que també podria ser anual, juntament amb Madrid. Londres i Lisboa, segons Suárez, serien destinacions estacionals. El president d'aquesta entitat ha recalcat que el 40% de persones que venen a Andorra ho fan pernoctant, i és en aquest públic en el qual s'ha de fixar el país per poder calcular el volum de passatgers que podria tenir l'aeroport. També ha recalcat que totes les negociacions que s'estan fent, de la mà del Govern i l'EFA, són amb empreses regionals com Air Nostrum, "que és un 'partner' d'Iberia amb 'hub' a Madrid", tot i que no tanquen la porta a companyies més grans que disposin del tipus d'avió que pot operar a Andorra-La Seu.