Aliança entre Hive Five i Culturàlia per impulsar l'emprenedoria femenina

Andorra la VellaHive Five, l'espai de coworking d'Univers Bomosa, i Culturàlia, empresa de comunicació d'Andorra especialitzada en l'àmbit cultural, han signat aquest dimarts un acord de col·laboració per a la realització dels consultoris d'emprenedoria femenina d'Enterprising Women Lab, el projecte de responsabilitat social corporativa per donar suport a les dones emprenedores. Aquest acord permetrà iniciar les sessions per atendre de manera personalitzada i gratuïta el proper mes d'abril.

De manera mensual i amb una durada aproximada de 40 minuts, aquestes sessions permetran resoldre els dubtes plantejats des de diferents àmbits relacionats amb l'emprenedoria, com per exemple l'administració i gestió del projecte, l'organització, la comunicació i també aspectes més personals vinculats als dubtes a l'hora d'emprendre.

Les persones interessades només hauran de fer una inscripció prèvia explicant el dubte o problema a través del web enterprisingwomenlab.com/consultori. A partir d'aquí, Enterprising Women Lab es posarà en contacte amb especialistes en la matèria abans de citar-se a Hive Five per oferir la resposta personalitzada que l'ajudi a orientar millor el seu projecte.

La directora de Culturàlia i impulsora de l'Enterprising Woment Lab, Lara de Miguel, ha afirmat que "aquesta nova iniciativa contribueix a fer créixer el projecte d'Enterprising Women Lab, oferint a les emprenedores eines i consells per poder tirar endavant el seu projecte, i ho fem amb la companyia de Hive Five i Bomosa, amb qui compartim valors i compromisos. I animem a totes les empreses o professionals que pensin com nosaltres a sumar-se al projecte i contribuint amb el consultori".

A més a més, Hive Five oferirà a les persones usuàries del consultori que vulguin crear una empresa i domiciliar-la a l'espai de cowork un descompte d'un 10% a la quota mensual durant el primer mig any d'estada. Així mateix, els 'hivers', usuaris de Hive Five, tindran la possibilitat de poder participar en el projecte sota coordinació de Culturàlia, oferint suport al consultori dins l'equip de professionals que oferiran resposta a les preguntes de les emprenedores.

El director general d'Univers Bomosa, Manel Garcia, ha explicat que "aquest acord suposa posar a disposició de l'emprenedoria femenina uns espais com Hive Five i un talent que pot ser clau en el naixement i consolidació de projectes que aportin valor afegit al Principat d'Andorra, per això des de Hive Five ens hem sumat a la proposta".