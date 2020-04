S’amplia a 50 euros el límit de pagament amb ‘contactless’

Les entitats bancàries del país han acordat ampliar temporalment de 20 a 50 euros el límit del pagament sense contacte –el sistema conegut com ‘ contactless’- amb targetes. La finalitat és reduir les ocasions en què s’hagi de tocar el terminal per teclejar el codi de seguretat de cada targeta.



El canvi s’anirà implementant progressivament per les entitats bancàries en el petit i gran comerç, i es mantindrà mentre estiguin vigents les mesures excepcionals aprovades pel Govern amb motiu de l’emergència sanitària.



La decisió es pren en línia amb allò que han fet les entitats financeres de països veïns i alhora seguint les recomanacions publicades per l’EBA (European Banking Authority) de protecció al consumidor i serveis de pagament.