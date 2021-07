Andbank España obté un volum de negoci de 15.800 milions d'euros

Andorra la VellaAndbank Espanya, entitat especialitzada en banca privada, ha tancat el primer semestre del 2021 amb un volum de negoci de 15.800 milions d'euros, el que representa un 21% més respecte al desembre del 2020. En només sis mesos, l'entitat ha sumat 2.735 milions d'euros al seu negoci com a resultat de la incorporació de Degroof Petercam Spain -operació tancada al febrer de 2021-, l'increment en el nombre de clients, nous banquers i agents i la rendibilitat de les carteres gestionades, que va aconseguir un 4% de mitjana.

Val a dir que Andbank és una de les entitats de banca privada amb major creixement en els últims anys. L'entitat, que ha apostat per créixer de forma orgànica i inorgànica, ha adquirit el negoci de 3 entitats en els últims 4 anys -Merchbanc, Degroof Petercam Spain i Esfera-. L'èxit del seu model li ha permès situar-se en la 8a posició del Rànquing Funds People de banca privada 2020.

Aposta per les inversions alternatives

Segons declara l'entitat, aposten per plantejar als seus clients la inversió en projectes d'economia real que permeten diversificar les carteres i obtenir rendibilitats de manera descorrelacionada amb els mercats. L'entitat compta en l'actualitat amb més de 1.000 milions d'euros de clients compromesos en aquest tipus de productes entre els quals es troben fons que inverteixen en negocis patrimonialistes -infraestructures, immobiliari o energies renovables- o en altres oportunitats de mercat -fons de venture capital, private equity o operacions de mercat en què l'entitat veu valor (ampliacions de capital, sortides a MAB, etc.). En aquest semestre destaca la participació de l'entitat en la sortida a MAB de Parlem o Mio Group o la posada a disposició dels clients de productes exclusius com Cheyne, Inveready convertibles Finance, Think Bigger o Everwood.