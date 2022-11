Compte enrere per rebre un nou Black Friday

Pyrénées Andorra ja ha començat el compte enrere per donar la benvinguda, un any més, al divendres negre, una jornada més coneguda, com a Black Friday que donarà el tret de sortida demà dijous i s'allargarà fins diumenge 27 de novembre. Una bona oportunitat per avançar-te a les compres nadalenques amb descomptes molt atractius.

Roba, calçat i complements de marques prestigioses i de renom les trobaràs d'entre el 15% al 40% de descompte. Sense dubte, una bona ocasió per fer-te amb aquell article que tant desitges i que, fins ara, no t'has atrevit a adquirir.

Ara que el fred ha fet acte de presència és un bon moment per renovar, si s'escau, el calçat d'hivern. Sabates o calçat esportiu de firmes com New Balance, Camper, Skechers, Hugo Boss Kids, DKNY o P448 les trobaràs un 20% més econòmiques mentre que marques com Pons i Quintana, Puma i Pretty Ballerinas les tindràs marcades amb un 30% de descompte.

Però si el que busques és marcar tendència a l'hora de vestir també estàs d'enhorabona. Pyrénées Andorra ha fet una àmplia selecció tant en marques com articles perquè aquesta tardor i hivern segueixis les regles en moda. Firmes com Brownie, Superdry, Mango, Levi's, Pepe Jeans, Caroll i Purificación García entren directament en ple Black Friday amb descomptes que es mouen entre el 20% i 40%.

Finalment, els complements també entren dins la campanya del Black Friday de Pyrénées Andorra amb segells com Apodemia, Pandora, Aristocrazy, Swarovsky i Uno de 50, entre altres, també els trobaràs amb descomptes que oscil·len entre el 15% i 20% de descompte.