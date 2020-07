El confinament al Segrià ensorra el turisme fins a l'Alt Pirineu i Aran

Nova estocada per al sector turístic després de tres mesos de tancament obligat. L'anunci del confinament del Segrià i l'obligatorietat de portar mascareta a tot Catalunya han provocat una allau de cancel·lacions de les reserves turístiques que s'havien recuperat durant el desconfinament, especialment en territoris com Aran. "S'han anul·lat la meitat de les reserves que teníem i estem a uns nivells molt preocupants: no surten els números per mantenir-nos oberts", ha advertit el president del Gremi d'Hostaleria de la Vall d'Aran, Xacobé Bartolomé. Per això des del sector reclamen als governs català i espanyol que expliquin molt bé les mesures que s'adopten i que engeguin una bateria d'ajudes com la reducció de l'IVA o la congelació de la taxa turística per evitar que molts establiments hagin de tancar per sempre.

"Som a més de 200 km, però l'anunci del confinament del Segrià ens ha provocat una escabetxina en les reserves: fa una setmana que només rebem cancel·lació rere cancel·lació", ha reconegut Bartolomé, que posa xifra a la sagnia d'anul·lacions: "Estàvem al voltant del 70% de l'ocupació, però ara estem al 30% i baixant en picat. L'agost havia de ser molt bo, amb un 60-80% de les habitacions ocupades, però ara ens haurem de plantejar si tanquem l'establiment perquè no surten els números".

Un degoteig de cancel·lacions que també han notat en altres parts del territori com a la Costa Daurada o la Costa Brava. "El turisme és un fet molt subjectiu, molt susceptible i, a més, és molt poruc. I s'ha de ser molt curós en com es comuniquen les coses, perquè el sector reacciona de seguida", ha apuntat el portaveu de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona (FEHT), Xavier Guardià, que posa d'exemple l'obligatorietat de portar la mascareta, decretada per la Generalitat. "La condició humana és malpensada i la gent pensa: què deu estar passant si t'obliguen a anar amb mascareta, una mesura més restrictiva de la que tinc jo al meu país?"

Por i dubtes entre els clients

De fet, tant Guardià com el president de la Federació d'Hostaleria de les Comarques de Girona, Antonio Escudero, han percebut com, des de l'anunci del confinament de la comarca del Segrià, han augmentat molt les pors i dubtes dels clients i, en conseqüència, les cancel·lacions: "Veuen que a Espanya tornen a haver-hi brots i la gent s'ha espantat, i han començat a anul·lar les vacances". A més, Escudero ha exposat que no s'entenen moltes de les mesures i això provoca més desconfiança: "Quin sentit té que ens obliguin a fer cua a 1,5 metres de distància si després puges a l'AVE i estàs set hores colze a colze amb altres persones?".



Unes mesures, doncs, que han suposat un nou ensorrament del sector turístic que, des de feia unes setmanes, tenia l'esperança de salvar almenys dos mesos de la temporada turística més curta de la història recent. Ara, però, no saben ni si podran mantenir-se oberts amb unes xifres d'ocupació tan baixes. "La pregunta que més ens repetim és: ¿aguantarem fins a finals d'any oberts?", ha admès Bartolomé.



Per això reclamen ajudes com les que han aplicat altres països: "Anglaterra i França han reduït l'IVA turístic o Itàlia ha donat una bonificació de 600 € per família per gastar al país. Però aquí només ens ofereixen préstecs ICO amb interessos", ha lamentat el portaveu de la FEHT.