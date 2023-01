Els crupiers d'Unnic completen la seva formació en casinos a Espanya

Andorra la VellaUn total de 16 alumnes de l'escola de crupiers d'Unnic, el centre d'oci que integrarà el Gran Casino d'Andorra, es troben en ple període de pràctiques com a requisit per completar la seva formació. Els alumnes s'han repartit en dos grups de vuit persones cadascun, i al llarg de sis setmanes duran a terme sessions pràctiques als casinos de Múrcia i Badajoz. Un cop completada l'estada, tornaran a Andorra per conformar l'equip de crupiers, personal de sala, admissió i recepció de l'àrea de joc d'Unnic, que compta amb un total de 76 persones.

En aquesta darrera etapa de la seva formació, els alumnes practiquen tots els jocs que s'oferiran al Gran Casino d'Andorra: ruleta americana, Black jack, pòquer sense descart, Texas Holde'm i Punt i banca. En paral·lel també fan pràctiques en sistemes de màquines, funcionament de caixa, admissió i control d'accés al casino.