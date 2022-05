La digitalització dels hotels i les noves tendències tecnològiques a la 6a edició de les jornades Inntec

Andorra la VellaActinn, el cluster de la tecnologia i la innovació d'Andorra, organitza la 6a edició de les jornades Inntec, una trobada que enguany s'allarga durant dos dies i que tindrà lloc del 31 de maig a l'1 de juny a la Massana. Sota el lema 'Innovació: del digital guest experience a les principals tendències digitals del 2022', l'objectiu de les jornades és reflexionar sobre temàtiques concretes per tal que empresaris de dins i fora del país i empreses tecnològiques puguin establir sinergies i introduir nous mecanismes en els seus negocis. La 6a edició de l'esdeveniment, per tant, se centrarà en posar en relleu els nous models de relació dels hotels amb els clients mitjançant els serveis digitals i la posada en comú de les noves tendències tecnològiques del 2022 fent especial èmfasi en el metavers, els NFT i la tokenització.

Amb tot plegat, tal com han explicat aquest dijous el president i cluster manager d'Actinn, Albert Moles i Ignasi Martín, "el primer que pretenem és compartir, fer 'networking' i treballar junts en dues temàtiques que creiem que tenen molt sentit avui dia a Andorra". De fet, ha dit que aquests dos àmbits també tenen la finalitat de diversificar l'economia i fer créixer les empreses per tal que puguin ser competitives en tots els sectors. L'esdeveniment estarà obert al públic, que només ha d'inscriure's a la web d'Actinn per a participar-hi, i s'organitza gràcies al suport de Crèdit Andorrà, Andorra Business, Andorra Recerca + Innovació i FEDA. També compta amb la col·laboració de la Unió Hotelera d'Andorra (UHA), que aportarà "coneixement, ponents i una dinàmica de treballar diferent".

Entrant al detall, Martín ha comentat que la primera jornada anirà més enfocada a un sector de molt pes al país com és l'hoteler, on s'incidirà en un nou paradigma de servei adreçat a uns viatgers molt més digitals. La indústria dels viatges s'està reinventant i és vital entendre els nous hàbits dels clients, que esperen una experiència digital sense friccions, l'excel·lència en l'atenció, més eficiència i reducció dels temps d'espera. Al llarg de la jornada hi haurà ponències d'experts, taules rodones i la presència de dos convidats representants de "grans empreses" que explicaran quines són les tendències del sector arreu del món i com està canviant la segmentació dels clients.

En el segon dia les ponències tindran "un enfocament més generalista", ja que l'objectiu és posar de manifest entre joves i adults què està passant amb les noves tecnologies. En aquest sentit, es comptarà amb un ponent professor d'ESADE que, d'una manera planera, detallarà tots els conceptes presentats. A més, també hi haurà una taula rodona moderada per Andorra Recerca i Innovació i s'abordarà un sector específic com és el del gaming i els esports electrònics. També s'exposarà el cas específic de Sergio Segado, CEO de Job and Play. En total sis ponències i quatre taules rodones.

A l'últim, Moles i Martín han anunciat que també s'aprofitarà per a fer l'entrega de premis dels Actinn Awards 2021 i s'obriran les candidatures per a l'edició del 2020. En concret, Purple Eye, una empresa emergent capdavantera en el món i la intel·ligència artificial rebrà el primer premi, i Youcake, un projecte que busca transformar la pastisseria d'autor per ser competitiva al segle XXI, el segon.