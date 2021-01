Les dues cares del futur casino

El joc d’atzar és un negoci amb dues cares: la bona és la riquesa que aporta al país en forma de taxes i impostos, però la dolenta ve acompanya del perill a l'addicció. Tenint en compte la futura obertura del casino, aquest és un fet que el Govern no amaga i considera que la millor manera de convèncer els indecisos al projecte és, precisament, lluitant contra la ludopatia. Tal com ha explicat el ministre de Finances i portaveu del Govern, Eric Jover, al programa ' A l'alça', "crec que, justament, no s'han d'amagar els elements negatius del joc d'atzar; tenint-los en consideració des del principi i desenvolupant tots aquells elements necessaris perquè no siguin un fre". En aquest sentit, Jover ha recordat que "ara ja tenim elements de joc, com per exemple el bingo, en el qual ja tenim elements de protecció associats amb la ludopatia; hi ha persones que tenen prohibit l’accés a les sales de joc a causa d'aquest tipus de patologies".

Jocs SA, l’empresa responsable del projecte, preveu que la nova atracció del Principat arrossegui 270 mil visitants el primer any, i generi 200 nous llocs de treball entre crupiers, personal administratiu i de servei, i a tot això, se li han sumar els impostos que el Govern preveu recaptar. "Hi ha tota una sèrie de cànons afegits a l’activitat, a part de l’impost de societats, i el sol manteniment de la llicència de casino ja són 150 mil euros l’any, que és un import independent del volum d’activitat que generi", ha avançat Jover. Per sort o per desgràcia, el joc d’atzar mou quantitats de diners milionàries al món, i en casos extrems com el de Macao, el 70% dels ingressos de l’estat venen dels casinos.

Segons ha recalcat el màxim responsable de la cartera de Finances, la pandèmia no frenarà el ritme de la construcció del casino i un cop s'innauguri l'edifici, no hi ha previst cap nou projecte similar. "No s’ha volgut dividir l'oferta perquè segurament seria de menys qualitat i s’estarien barrejant unes coses amb les altres; quan es va decidir, al 2014, fer la llei del joc i després es va anar desenvolupant el projecte del casino, es va voler que fos una infraestructura rellevant, i justament es va voler eliminar la competència per poder-ne demanar fins i tot més volum d’inversió", ha afirmat durant el programa de l'Agència de Notícies Andorrana.

Des del Govern es conclou que "el joc, ben portat, és un atractiu turístic més per fer que la destinació d’Andorra continuï sent competitiva i atraient al públic estranger a gaudir del país".