Andorra la VellaConversem amb Olimpia i Carolina Román, creadores de la marca Oli&Carol, una marca jove i creativa especialitzada en el disseny de joguines naturals. Els seus mossegadors per a infants s'han fet mundialment famosos i són presents a més de 85 països.

Sou presents a gairebé tot el món, però ser a Pyrénées Andorra era un deute pendent que teníeu amb vosaltres mateixes?

En certa manera sí, perquè malgrat que fa 3 o 4 anys que el nostre producte es pot trobar al Principat, sentíem que devíem estar en un espai com els magatzems Pyrénées Andorra, on hi ha més tràfic de clients i més volum de vendes. Sabíem que si a Espanya estem a El Corte Inglés, a Andorra havíem de ser a Pyrénées.

Per tant, ha estat una aposta molt personal.

No recordem exactament com es va iniciar el contacte, però sí que va ser abans de la pandèmia i la Covid-19 va endarrerir-ho tot una mica. Però estàvem decidides perquè els mossegadors d'Oli&Carol entren molt pels ulls, agraden molt als pares i estem segurs que a Pyrénées Andorra serà un èxit. Si funciona a 85 països, estem convençudes que aquí també, i encara més tenint en compte la quantitat de gent diferent que passa per Pyrénées, és a dir, turistes de diverses nacionalitats; Andorra és molt internacional, segur que Oli&Carol tindrà un llarg recorregut.

Què creieu que us fa diferents?

Des del primer moment connectem amb aquells pares que busquen productes ecològics i segurs per als seus fills, ja que estan fets amb cautxú 100% natural, són antibacterians i tenen dissenys molt originals. Quan fa sis anys vam sortir al mercat, vam connectar amb aquells pares i mares de França o els Estats Units que ja aleshores buscaven productes sostenibles per als seus fills, i està clar que ara a Espanya i el Principat d'Andorra la sostenibilitat està en auge; tant el disseny com la matèria primera que utilitzem és ecològica i això crida l'atenció perquè el client final i les mateixes empreses que venen el nostre producte ens busquen per aquest motiu.

Us deu haver sortit competència els darrers anys...

Ara sembla que està de moda ser sostenibles, però quan nosaltres vam començar érem les úniques que oferíem un producte així, no només sostenible sinó ecològicament responsable i amb un disseny maco i divertit. De fet, quan vam decidir posar en marxa un negoci, no ens vam trobar en la situació de voler fer uns mossegadors infantils i després decidir que els faríem d'aquesta manera, sinó que va ser al revés, volíem fer alguna cosa que fos responsable amb el medi ambient i després vam mirar el què. I així ha estat perquè, com ens agrada dir, som 'more than toys': col·laborem amb accions solidàries, participem en iniciatives mediambientals com la neteja dels oceans...

I per què mossegadors per a nadons?

Simplement, ens va sorgir l'oportunitat. Nosaltres ja estàvem familiaritzades amb el sector infantil, per temes familiars, i va aparèixer un client que estava interessat en la nostra idea. Alhora, vam trobar un proveïdor que ens podia fabricar el producte sostenible que teníem al cap, i com aquest client va apostar per nosaltres i va pagar la primera comanda per avançat, vam poder assumir el cost de producció.

I ha evolucionat molt el producte d'ençà d'aquella primera comanda?

Hem ampliat els dissenys, tot i que els que més èxit tenen són els de les fruites i verdures. Ens agraden perquè són joguines que a més de sostenibles, generen un missatge positiu en els infants. Molts pares ens han explicat que als seus fills no els agradaven les verdures, i després de veure que el seu mossegador tenia forma de bròcoli, per exemple, han volgut menjar bròcoli de debò. Però el disseny ha variat molt poc, només en una línia hem incorporat un petit forat perquè el mossegador es pugui penjar com si fos un xumet, perquè moltes famílies ens deien que sovint se'ls hi cau a terra o el nadó el tira a terra i ells no se n'adonen.

A més de mossegadors, veurem algun producte més a Pyrénées Andorra en un futur?

L'any passat vam llançar una nova línia de joguines tèxtils 'Do it Yourself' que són treballs manuals. Amb tota la situació pandèmica que hem viscut, vam buscar una alternativa perquè els infants no estiguessin a casa tanta estona amb el mòbil; i l'any vinent podem avançar que llançarem una nova categoria de producte.