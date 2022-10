La Fira d'Andorra la Vella espera assolir els 70.000 visitants en la seva 43a edició

Andorra la VellaLa 43a edició de la Fira d'Andorra la Vella ha arrencat aquest divendres amb l'objectiu d'assolir els 70.000 visitants que habitualment passen pel recinte del parc Central. La cita recupera la normalitat després de la pandèmia i ho fa amb força, ja que tal com ha destacat la cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, hi ha hagut un gran interès d'empreses i entitats per poder disposar d'un espai expositiu i fins i tot n'hi ha molts que han quedat fora. Marsol ha destacat que aquesta és "la fira de fires" per la que passa tot el país i on tothom troba un espai, ja que hi ha qui hi va interessat pels vehicles, per les associacions, per conèixer novetats de les empreses o per gaudir de les diverses activitats que s'hi ofereixen. El tret de sortida s'ha donat, un any més, amb la vista posada en el futur recinte multifuncional, que tal com ha recordat el cap de Govern, Xavier Espot, ja està definit en la seva ubicació: l'estadi comunal. El cap de Govern ha recordat que l'executiu deixarà "embastat" tot el projecte de tal manera que a principi de la legislatura vinent es pugui començar a construir si el context socioeconòmic ho permet.

Aquest recinte multifuncional, ha destacat la cònsol major, és "cap a on ha de mirar" la Fira d'Andorra la Vella, ja que ha recordat que la ubicació actual "ens condiciona". En aquest sentit, ha manifestat que aquest any s'ha hagut d'avançar perquè es preveu una gran afluència de visitants durant el pont de Tots Sants i no es volia hipotecar l'aparcament. "Cal un recinte que no limiti", ha defensat i ha afegit que si bé segurament el futur espai multifuncional no serà tan gran com l'actual recinte expositiu, és molt "necessari" no només per poder encabir la fira sinó altres esdeveniments com el trial o l'open de tenis i fins i tot concerts. "Som un país turístic i el necessitem", ha conclòs. Marsol també ha tornat a apuntar que en un futur de ben segur que la fira s'haurà d'anar sectoritzant.

Sobre el calendari per a l'acabament del recinte multifuncional, la cònsol major ha manifestat que almenys les dues pròximes edicions es faran al parc Central i en aquest sentit, ha afegit que ella acabarà el mandat encara celebrant la fira a la ubicació actual però que espera que es pugui posar "la primera pedra" per comptar amb el nou espai.

En aquest sentit, el cap de Govern ha manifestat que cal "no generar expectatives que no es puguin complir" i ha afegit que estan "'acord" amb el comú en el "cronograma". En aquests moments, ha puntualitzat, no es donen les condicions perquè es pugui ja licitar aquesta construcció, ja que no es vol "comprometre" un futur govern "que pot no estar d'acord" amb aquesta infraestructura i, a més, cal tenir en compte el preu de la construcció amb la qual cosa, "no seria responsable tirar endavant el projecte en el context actual", amb un elevat cost dels materials i de la mà d'obra. Així, ha reiterat que l'actual executiu ho deixarà tot "embastat" (la ubicació decidida, els plecs preparats i els concursos a punt) perquè a principis de la propera legislatura es puguin ja fer les passes per a l'adjudicació. Sempre i quan, però, ha deixat clar, s'hagi "moderat el preu de la construcció", ja que del contrari caldria esperar uns mesos. "S'ha de ser optimista i valent però al mateix temps responsable per temporitzar en funció de les circumstàncies que estem vivint", ha subratllat Espot, que ha assenyalat l'elevat preu de la construcció com un element clau a tenir en compte. El cap de Govern ha insistit, però, que ara ja es té clara la ubicació la qual cosa és important per no "gastar ni esforços ni recursos en projectes frustrats".

El cap de Govern també ha subratllat que cal el recinte multifuncional per evitar "tancar un pulmó a nivell d'estacionament de la parròquia i del país" com és l'aparcament del parc Central. "És necessari", ha defensat del multifuncional.

Tant Marsol com Espot han incidit en la importància de la fira com a punt de retrobament de la població i en aquest sentit, la cònsol major ha manifestat que després de la pandèmia la gent té ganes de fer coses tal com es va palesar a la festa major, amb la qual cosa s'espera que "tot el país" hi passi en un moment o altre per la fira. Espot ha subratllat el fet que any rere any vagi millorant i que es presentin novetats. També ha destacat que sigui "un cert altaveu" per a les entitats socials i que les parapúbliques puguin presentar la feina que fan. Així, és important que es conegui la feina que fa FEDA en la transició energètica i la lluita contra el canvi climàtic i l'aposta d'Andorra Telecom per la "innovació i les noves tecnologies", ha dit.

Cal recordar que una de les principals novetats d'aquest any és que s'incideix en les ciutats intel·ligents i que per aquest motiu l'estand d'Andorra la Vella gira al voltant d'aquest concepte i que s'hi faran xerrades sobre aquesta temàtica.