Flexibilització dels crèdits tous

La segona fase del programa de crèdits tous que el Govern va aprovar per ajudar les empreses compta encara amb 97 milions disponibles, ja que se n’han atorgat 3,1 del 100 totals, i el Govern ha decidit flexibilitzar-lo per permetre que amb aquests crèdits tous es puguin finançar les operacions de lísing (arrendament financer). També s’ha decidit una pròrroga automàtica dels venciments de les pòlisses aprovades durant el 2020 per un període de sis mesos perquè fer front a aquest finançament no sigui “un problema” per a les empreses que siguin viables, tal com ha posat en relleu el ministre portaveu i de Finances, Eric Jover.

Al mateix temps que ha anunciat aquests canvis el ministre ha aprofitat per fer balanç de l’aplicació d’aquests dos programes de crèdits tous. En aquest sentit, i pel que fa al primer, que tenia destinats 130 milions d’euros, Jover ha manifestat que es van avalar crèdits per valor de 129,8 milions d’euros, acceptant 1.369 sol·licituds de les 1.509 que es van rebre, amb la qual cosa ha destacat que es van concedir el 91% de les demandes. El total d’assalariats beneficiats amb aquestes ajudes és de 15.083, és a dir, el 50% del total del país. També ha posat en relleu que el volum mitjà concedit per crèdit va ser de 85.939 euros. Cal destacar, a més, que el 97% dels imports demanats han estat per fer front a despeses de funcionament i el 3% restant per a quotes financeres.

Mesures economòmiques

Pel que fa al segon programa de crèdits tous, compta, tal com s’ha esmentat, amb una dotació de 100 milions. De moment s’han rebut 122 sol·licituds de les quals s’han resolt 104 per valor de 3,1 milions. D’aquest total, 395.000 euros han estat per a les despeses de finançament de les suspensions temporals del contractes de treball; 2,4 milions per fer front als passius financers; 74.000 euros per a despeses d’adequació dels locals a les noves mesures derivades de la Covid-19; 156.000 euros per a despeses de lloguer i 44.500 per a despeses de subministraments.

Canvis en la llei dels ERTOs

Jover també ha aprofitat per comentar els canvis que el Govern ha impulsat a la llei 16/2020 de mesures urgents que dona empara a les suspensions temporals del contracte de treball i a les reduccions de les jornades laborals per a aquest any; unes modificacions que s’han de votar aquest dijous al Consell General. D’aquesta manera, ha destacat que es determina que sigui l’executiu, via decret, qui pugui establir el percentatge màxim d’assalariats d’una empresa que poden estar concernits per aquestes mesures laborals, amb la qual cosa es flexibilitza el topall del 75% que marcava la llei. També es determina que el Govern pot acordar per decret la prolongació automàtica de la vigència de les suspensions i les reduccions sense que les empreses hagin de tornar a presentar la documentació i es redueix de 30 a 15 dies el termini que una empresa ha d’esperar per modificar l’abast d’una d’aquestes mesures laborals per tornar a demanar l’aplicació. D’aquesta manera, ha destacat Jover, es vol donar una major agilització en els tràmits. També es preveu un mecanisme de regulació més àgil de les quantitats pagades indegudament i així es determina que el Govern i la CASS poden compensar-ho directament sense haver de gestionar-les de manera individual.