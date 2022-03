El futur de les pensions, a debat

Andorra la VellaEls economistes Josep Delgado, José Antonio Herce i Javier Díaz reflexionaran aquest dijous sobre el futur de les pensions, en el marc d’una jornada organitzada per l’Empresa Familiar Andorrana (EFA) per tractar en profunditat les prestacions de la CASS, especialment en matèria de jubilacions. Sota el títol “La Seguretat Social a Andorra: debat obert”, els tres experts aportaran diferents punts de vista respecte el sistema de pensions i possibles solucions per fer-lo sostenible.

Obrirà la jornada Josep Delgado, economista i ex president de la CASS, fent una diagnosi del punt en què es troba actualment el sistema de pensions a Andorra. El també economista, José Antonio Herce, soci fundador de LoRIS (Longevity and Retirement Income Solutions), exposarà les que en la seva opinió poden ser mesures correctives pel desequilibri del sistema actual. Javier Díaz, professor d’Economia de l’IESE, parlarà al seu torn sobre escenaris alternatius i polítiques de millora.

La jornada clourà amb una taula rodona en la que hi prendran part els tres ponents. Moderada pel periodista, Xavier Palma, l’objectiu d’aquesta taula passa per posar llum a la fórmula que, en major o menor mesura, pugui fer viable el sistema en el futur.