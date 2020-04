La gestió de l’estoc, un maldecap afegit per als comerços que estan tancats

A banda dels expedients de regulació temporal d’ocupació, el preu dels lloguers, els subministraments de serveis o les mesures de seguretat sanitària que s’hauran d’aplicar quan es permeti la reobertura de les botigues en general, empresaris del sector tèxtil i els complements veuen amb preocupació la gestió dels estocs. La crisi del coronavirus ha agafat a la majoria de botigues de moda amb les col·leccions d’estiu als expositors o als magatzems, fet que ha generat “incertesa, sobretot en funció de com i quan s’obrirà la frontera”, explica el gerent d’un conegut negoci amb botigues al centre d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany.

Als països veïns les grans cadenes de moda preparen promocions agressives per quan acabi el confinament, fet que es podria reproduir a Andorra i afectar les polítiques comercials de les petites i mitjanes empreses. Alguns operadors locals han començat aplicar descomptes de fins al 20% en les vendes que actualment fan a través d’internet. Altres esperaran a la campanya de les rebaixes per liquidar tant com els sigui possible l’estoc que no han pogut vendre fins a la data.

Sigui com sigui, l’objectiu passa per liquidar l’ estoc de la temporada d’estiu i el que queda del passat hivern com a molt tard al juliol per poder encarar amb garanties, a partir d’aquell mes, la campanya d’hivern 2020-2021 i disposar de les noves col·leccions. En aquest sentit, una altra empresària del sector consultada per l’ARA Andorra afegeix que si hi ha una campanya de rebaixes “caldrà col·locar tot el que no hem venut amb un marge de benefici més baix després de setmanes sense facturar” per poder fer front a pagaments que han hagut d’ajornar.

En altres sectors, com per exemple el de l’electrònica, no es preveu una campanya tan agressiva com en el ram de la moda i els complements, si bé també hi haurà la necessitat de renovar estocs mitjançant promocions o anul·lar comandes previstes per als propers mesos en previsió a la davallada de les vendes.

Els diversos comerciants consultats han coincidit a destacar que confien en la campanya #JoComproAAndorra per mantenir els negocis mentre esperen amb preocupació i alhora esperança quan i de quina serà la reobertura de les fronteres.