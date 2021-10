El Govern aprova la llei òmnibus d'agricultura i ramaderia per sostenir el sector

Andorra la VellaEl Govern ha donat aquest dimecres llum verda al projecte de llei de diversificació i desenvolupament de la ramaderia i l’agricultura que ha de permetre garantir la continuïtat del sector. Aquesta llei, tal com han manifestat el cap de Govern, Xavier Espot, i la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, modifica diversos textos legals amb la voluntat que les explotacions es puguin diversificar, consolidar i “garantir la continuïtat i el relleu”.

El Govern ha donat aquest dimecres llum verda al projecte de llei de diversificació i desenvolupament de la ramaderia i l'agricultura que ha de permetre garantir la continuïtat del sector. Aquesta llei, tal com han manifestat el cap de Govern, Xavier Espot, i la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, modifica diversos textos legals amb la voluntat que les explotacions es puguin diversificar, consolidar i "garantir la continuïtat i el relleu". En definitiva, ha de servir per "aportar oxigen i ajut al sector perquè pugui desenvolupar-se i diversificar-se", tal com ha manifestat Espot.

D'aquesta manera, Calvó ha posat en relleu que aquestes modificacions legislatives que s'impulsen amb aquest projecte de llei ha de "donar eines al sector". Així, entre els textos que es modificaran hi ha la llei d'urbanisme per permetre a les explotacions agrícoles un millor maneig, el benestar animal, i també que puguin mecanitzar processos. També es modifica la llei del comerç, amb l'objectiu d'alleugerir els tràmits administratius de tal manera que "es puguin diversificar, per exemple amb la venda directa" de productes sense la necessitat de fer la tramitació administrativa. També es dona resposta a una "reivindicació" que fa temps que el sector havia posat sobre la taula i és "l'exclusivitat pel que fa als allotjaments", amb la qual cosa es crea el segell d'agroturisme. Espot, al seu torn, ha posat en relleu que des del vessant econòmic el que es farà serà "indexar les ajudes a l'increment de l'IPC". En aquest sentit, Calvó ha afegit que aquesta també era una vella reclamació, ja que els pagesos havien fet notar "que augmentava el cost de la vida i no els ajuts".

La titular d'Agricultura ha recordat que aquest text legal és fruit d'un seguit de visites que des del ministeri es va fer a les explotacions per "saber què necessitaven per poder afavorir la seva diversificació" i també per assegurar la pervivència del sector, per "rellançar el sector agrícola i ramader", tal com ha manifestat Espot, que ha reconegut que aquesta "pervivència" passa perquè els pagesos puguin tenir activitats alternatives a la principal, que sovint pot no ser "massa lucrativa". La ministra ha afegit que el que es pretén és que "es puguin implementar explotacions de joves agricultors" que en definitiva el que volen és tenir unes instal·lacions mecanitzades que els facilitin la feina i respondre al que els demanen els consumidors, és a dir, "que tinguin més facilitats perquè puguin continuar".

Espot i Calvó han fet aquestes declaracions en el marc de la 42a Fira concurs del bestiar, que ha comptat amb la participació de prop de 180 caps de 31 explotacions. La titular d'Agricultura ha remarcat la satisfacció per poder celebrar aquesta edició, ja que l'any passat es va haver de suspendre per la pandèmia i ha assenyalat que "ha tornat igual o més dinàmica que mai". Les autoritats han lliurat els premis als propietaris dels millors animals de les setze seccions de bestiar boví, de les quatre seccions d'equins, de les cinc seccions d'ovins, i el premi especial a la millor femella.