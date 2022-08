Govern destina 150.000 euros en ajuts per impulsar la creació d'empreses verdes

Andorra la VellaEl departament de Medi Ambient de Govern obre una convocatòria d'ajuts per la creació d'empreses verds de 150.000 euros, segons ha anunciat la seva ministra Silvia Calvó. “El canvi de model cap a una economia circular ha de sumar el màxim d’adeptes possible perquè pugui ser un nou model d’èxit, per això és fonamental animar al sector privat a iniciar aquest nou camí”, assegura la ministra.

Poden optar al pla d’ajuts empreses privades, agrupacions o associacions empresarials; col·legis professionals i associacions en general. Totes elles han d’estar legalment establerts a Andorra abans de formalitzar la sol·licitud de l’ajut i sense deutes pendents amb l’Administració.

Es poden presentar quatre tipus de projectes, segons s'estableix a la LEC: