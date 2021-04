El grup Crèdit Andorrà obté 32 milions d’euros de benefici

Andorra la VellaEl grup Crèdit Andorrà ha tancat l’exercici 2020 amb un increment de volum de negoci fins als 17.470 milions d’euros, un 2,38% més que l’any anterior, i uns recursos de clients que van créixer un 2,60%, situant-se en els 15.028 milions. La inversió creditícia va superar els 2.442 milions d’euros (dels quals 2.144 milions d’euros es localitzen a Andorra), xifres que sumades al paper principal que ha jugat el banc en el desplegament del programa extraordinari d’avals per a empeses i negocis del Govern d’Andorra (amb un 67% de l’import total), reflecteixen "el lideratge i el suport financer del banc al país, al teixit empresarial i a les persones, una voluntat especialment destacada en un any marcat per la pandèmia de la Covid-19", destaquen a través d'un comunicat emès aquest dijous.

El benefici consolidat del grup ha estat de 31,86 milions d’euros, uns resultats que s’han obtingut en un entorn marcat per la crisi econòmica i després d’aplicar una política "prudent" de provisions per fer font als potencials efectes de la Covid-19 (11 milions d’euros de provisions específiques pel coronavirus) i d’assumir altres efectes directament relacionats amb la pandèmia, com per exemple els derivats de la participació accionarial del banc en sectors estratègics de l’economia del país, per un import superior als vuit milions d’euros.

"La fortalesa del banc es veu reflectida en la solvència, que s’ha incrementat situant la ràtio de capital total regulatòria en el 17,63% (el 15,91% CET1 segons la Llei 35/2018 de solvència, liquiditat i supervisió prudencial d’entitats bancàries i empreses d’inversió), per sobre de la mitjana dels bancs europeus", manifesten i afegeixen que també es veu reforçada per la millora de la qualitat creditícia, l’increment de la ràtio de cobertura i el control de la despesa, que han permès contrarestar el conjunt de tendències negatives del mercat. Altres indicadors "confirmen la robustesa de Crèdit Andorrà", com l’increment del 7,29% dels fons propis (504 milions respecte als 470 del 2019).

El conseller executiu i director general del grup Crèdit Andorrà, Xavier Cornella, ha expressat que “en un any especialment complex arran de la Covid-19, hem continuat executant el nostre pla estratègic, que ens ha permès reforçar la nostra solidesa i créixer de manera sostenible, eficient i responsable, estant a prop dels nostres clients, del país i de la societat, per donar suport al teixit empresarial i a les famílies. La nostra capacitat de servei i el fet de ser pioners en digitalització i oferta de valor defineixen la nostra raó de ser com a banc de referència al país”.

Creixement sostingut del negoci

En un any marcat per la pandèmia, el grup ha continuat creixent en les principals places financeres on té presència, amb una estratègia centrada en la cerca d’aliances estratègiques que garanteixin el creixement, en la capacitat de servei, en l’eficiència i la rendibilitat de les diferents àrees de negoci, en l’acceleració de la digitalització i en l’especialització, tant de l’equip com dels productes i serveis.

Així, fan notar que el llançament de la nova marca Creand, unificada a escala internacional, ha de permetre al grup financer fer front als reptes de futur, centrats a consolidar el lideratge a Andorra i continuar creixent a escala internacional.

A Andorra, "el banc ha continuat fidel al compromís de suport a l’economia andorrana", que s’ha materialitzat en 9.399 milions d’euros en volum de negoci al país. Pel que fa al programa extraordinari del Govern d’avals per a empreses i negocis, Crèdit Andorrà ha constituït el 67% de l’import total de crèdit tous.