Imma Jiménez, nova directora general adjunta de FEDA

El consell d’administració de FEDA ha aprovat el nomenament d’Imma Jiménez com a directora general adjunta de l’entitat. Tal com informen des de FEDA, aquesta figura no existia actualment i té com a objectiu reforçar la direcció general i el desplegament de l’estratègia de l’empresa en un moment en què l'empresa "té un rol fonamental en la transició energètica, encara grans reptes en relació amb la digitalització i alhora té un paper cada vegada més actiu en el si de la societat".

Jiménez ocupava el càrrec de directora d’activitats de creixement de FEDA des de l’octubre del 2017. En aquest lloc ha impulsat la creació de les filials de FEDA, FEDA Solucions i FEDA Ecoterm i ha estat una part activa en la transformació del negoci de l’entitat. Així mateix, ja formava part del consell d’administració i també és membre de CTRASA, Andorra Telecom i FEDA Ecoterm. La nova directora adjunta forma part de l’equip de FEDA des de l’any 2004, amb un interval entre els anys 2015 i 2017, quan va assumir la direcció de l’ADI (Andorra Desenvolupament i Inversió).Des de FEDA incideixen que Jiménez participarà en la gestió conjunta de totes les àrees de l’empresa juntament amb el director general, Albert Moles, per tal de fomentar una major transversalitat.

Juntament amb aquest nomenament, s'han dut a terme alguns canvis organitzatius per ajuntar les àrees que impulsen projectes i afavorir una homogeneïtzació; per donar un nou impuls a la digitalització de l’entitat i per tirar endavant altres grans projectes. Aquests canvis, però, no suposen la creació de cap nova direcció, sinó que són únicament una redistribució d’àrees més adaptada a la situació actual.