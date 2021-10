La integració del BancSabadell d'Andorra a MoraBanc es completarà en un any

Andorra la VellaLa integració total entre el BancSabadell d'Andorra i MoraBanc es completarà al llarg del tercer trimestre del 2022. Així ho ha explicat el president de l'entitat groga, Miquel Alabern, en la roda de premsa prèvia a la junta general extraordinària d'accionistes que se celebra avui al Centre de Congressos d'Andorra la Vella. Alabern ha explicat que "la compra es va fer efectiva el passat 5 d'octubre, però perquè al carrer només es vegi una sola entitat encara cal fer actuacions i no es podrà completar el procediment fins al tercer trimestre de l'any vinent". Per tal de fer-ho se celebrarà una nova junta general extraordinària i caldrà que, finalment, l'Autoritat Financera d'Andorra doni el vistiplau a la integració total.

Pel que fa als petits accionistes, Alabern ha indicat que el procés de venda de les seves accions, per als que s'hi vulguin acollir, s'allargarà fins al 14 de gener "per tal que tothom tingui temps de prendre la decisió que més li convingui als seus interessos" ha dit. A més a més, ha afegit que fins que no es completi la integració, es mantindran les oficines i plantilles amb les quals actualment compta l'entitat.

En el seu discurs, Alabern ha destacat que "l'arribada d'aquest nou soci majoritari andorrà és un fet molt rellevant que tanca l'etapa que el banc va iniciar l'any 2.000 i n'obre una de nova que, a partir d'avui, començarem a fer realitat i que, sens dubte, serà molt profitosa per tots" en referència a la integració amb MoraBanc.

Altres acords

En la mateixa Junta, també s'aprovarà el canvi de denominació social, ja que amb la sortida del Banc Sabadell, no tenia sentit continuar amb la nomenclatura actual i es proposa passar a denominar-se 'BSA Banc SA'. En l'àmbit pràctic, es mantindrà l'actual logotip i el color corporatiu, però se substituirà els rètols per tal que hi figuri la nova nomenclatura, però perquè hi hagi el mínim impacte visual possible.

A més a més, també se sotmetrà a votació dels socis l'ampliació fins a 11 dels membres del consell d'administració. En aquest sentit, a banda de l'ampliació de 9 a 11, cal tenir en compte la sortida dels que estaven relacionats amb el Banc Sabadell i l'entrada de sis consellers provinents de MoraBanc. Així doncs han eixit del consell d'administració Marcel Albós, María Isabel González, Joan Llonch i José Luis Negre, que van presentar la dimissió. Els nous membres proposats, i pendents de l'autorització de l'AFA són Òscar Aristot, Miguel Antonio Pérez, Francesc Xavier Maymó, Daniel de López, Lluís Alsina i Sara Álvarez.