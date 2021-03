L’Asidca denuncia manca de consens i tracte discriminatori als carburants

Andorra la VellaL’Associació d’importadors i distribuïdors de carburants d’Andorra (Asidca) ha respost a les declaracions fetes aquest dimecres per la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, sobre la nova taxa als hidrocarburs. L’entitat lamenta que hi ha un “tracte discriminatori” vers el sector del carburant quan es compara amb la voluntat d’eliminar els plàstics d’un sol ús, una de les mesures també incloses a la declaració de l’estat d’emergència climàtica i ecològica. Així, indiquen que si bé la prohibició d’aquests articles s’ha ajornat perquè no hi ha hagut temps de reunir-se i d’assolir el màxim consens amb el sector, aquesta voluntat no ha existit amb els carburants. “Amb nosaltres no s’ha volgut arribar a cap consens, ha estat sí o sí”, deploren.

L’Asidca tampoc considera com a argument vàlid el respecte pel calendari assenyalat per Calvó. Diu que el Govern podia haver complert amb els compromisos adquirits creant la taxa de carboni prenent-la en la seva totalitat dels impostos especials.

A més, veu discursos diferents entre els ministeris del Govern. Un exemple són les declaracions de la ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Esther Vilarrubla, en què va informar que no es preveuen augmentar tarifes del transport escolar perquè s’està en una situació de crisi.

L’Asidca també s’ha referit a la pèrdua del diferencial de preu un cop s’apliqui la nova taxa. L’entitat destaca que “si tens un bon diferencial de preu la venda augmenta”. Mostra d’això són les vendes actuals de carburant als turistes. Mentre que els francesos posen 52 litres de mitjana, els espanyols només 40 litres. “Amb la taxa baixarà el diferencial de preu i vendrem menys”, conclouen.

Tampoc consideren correcte comparar la pressió fiscal d’Andorra amb la de França i Espanya si no es té en compte el salari mínim, el preu del lloguer o el cost de fer una estació en cadascun dels països. També remarquen que cal tenir present que en els darrers deu anys, a Andorra s’ha introduït l’IGI i l’Impost de Societats al qual les empreses han hagut de fer front. Tanmateix insisteixen que França i Espanya han aturat per aquest any tots els augments d’impostos previstos sobre el carburant.

Davant de tot plegat, l’Asidca demana als consellers generals que a l’hora de votar la modificació de la Llei d’impostos especials es prengui en consideració el que ha dit la ciutadania, els empresaris i el sector del carburant: que en temps de crisi no s’han de tocar impostos.