L’FMI enfila el PIB nominal per al 2022 fins al 10,9%

Andorra la VellaEl ministre de Finances i portaveu, Eric Jover, ha valorat aquest dijous davant els mitjans de comunicació el darrer informe del Fons Monetari Internacional (FMI), que avalua anualment les perspectives econòmiques mundials revisant els principals indicadors mundials i, específicament, per cada país. En el seu informe, publicat aquest dimarts, l’FMI revisa les perspectives de creixement d’Andorra a l’alça, basades en unes xifres que Jover ha valorat "d’extremadament positives". "Estem molt satisfets, ja que les dades marquen que estem seguint el bon camí", ha afirmat.

En aquest sentit, el titular de Finances ha posat en relleu que l’FMI passa el PIB nominal per al 2022 del 8,2% al 10,9%, mentre que el real també s’incrementa del 4,5% al 6,6%.

Aquestes dades, ha explicat, col·loquen el ritme de creixement econòmic d’Andorra per sobre dels països veïns –Espanya (4,3%) i França (2,5%)– o de la mitjana zona euro (3,1%). De fet, segons l'FMI, Andorra serà el segon país europeu amb més creixement econòmic, després d'Irlanda, durant el 2022.

Pel que fa al 2023, la previsió de creixement del PIB nominal passa del 4,7% al 4,8% i del PIB real del 2,7% al 2%. Unes dades "significativament" més positives que els països de l’entorn del Principat. Jover ha remarcat que, tot i que la previsió real per al 2023 hagi baixat set dècimes per l’efecte base, el PIB real en valor absolut per al 2023 és també superior a l’anterior amb aquesta nova estimació.

A més, el Fons Monetari Internacional ha revisat les seves perspectives d’inflació col·locant a Andorra amb un 5,3% el 2022. Es tracta d’una xifra inferior que els països veïns –Espanya (8,8%) i França (5,8%)– o la mitjana de la zona euro (8,3%).

El titular de Finances ha destacat que l’avaluació de l’FMI reforça el marc amb què treballa el Govern i confirma la prudència amb la qual es van construir els escenaris del pressupost per a l’exercici 2023, en què per a l’exercici 2022 es preveia un creixement nominal del 7,2%. És a dir, 3,7% per sota de la nova estimació de l’FMI.

Jover ha ofert aquestes declaracions als mitjans de comunicació de manera telemàtica des de Washington, on es troba desplaçat amb motiu de les reunions anuals de l’FMI que se celebren fins al 16 d’octubre a la capital estatunidenca. La delegació andorrana està completada pel secretari d’Estat de Finances Internacionals, Marc Ballestà, i pel director general de l’AFA, David Cerqueda. A Washington, Jover i Ballestà tenen una agenda de trobades bilaterals amb representants de l’FMI, així com amb alts càrrecs dels països que formen part d’aquest organisme. Precisament, aquest dijous es preveu que els dos alts càrrecs del ministeri de Finances mantinguin trobades, entre d’altres, amb els responsables del Banc Central dels Països Baixos i del Banc Central d’Islàndia.