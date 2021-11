Loteries d’Espanya regularitzarà els quatre punts de venda de butlletes que hi ha a Andorra

Andorra la VellaL’espanyola Societat Estatal de Loteries i Apostes de l’Estat (SELAE) ha convocat un concurs per adjudicar quatre punts de venda, o ‘lots’, en quatre punts diferents del territori andorrà. Després d’anys d’al·legalitat, el procés servirà per per oficialitzar l'activitat de les quatre administracions de loteria que fa anys que funcionen al país: dues a Andorra la Vella, una a Escaldes-Engordany i una darrera a Sant Julià.

Aquesta convocatòria desenvolupa l'acord entre SELAE i el Consell Regulador Andorrà del Joc (CRAJ) subscrit ara fa un any per organitzar i explotar totes les modalitats dels Jocs Públics del país veí del sud al Principat. Segons les bases, les concessions es faran per un període de 5 anys prorrogables fins a un màxim de 15.