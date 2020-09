Un maldecap menys per a Jocs SA

Nou entrebanc en la tramitació del projecte històric de BCN World, el complex d'oci i recreatiu que es vol ubicar entre Vila-seca i Salou, al costat de Port Aventura, i que vol adquirir Hard Rock. En una sentència feta pública aquest dimarts al vespre, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha acceptat parcialment els arguments de diverses entitats contraries al projecte -com ara Aturem BCN World i l'entitat ecologista GEPEC- i ha anul·lat el disseny urbanístic d'un dels punts clau del projecte. Es tracta del sector on s'han d'ubicar els hotels i les àrees de joc, comercials i d'oci que preveu el macro complex. Una mesura que, tot i no ser l’estocada definitiva al projecte, de ben segur que ha fet que Jocs SA, que té la llicència per explotar un casino a Andorra, vegi com s’entrebanca el projecte que havia de fer-li la competència.



La sentència del TSJC considera que l'espai lliure dissenyat entre aquests espais "no gaudien de la funcionalitat adequada" i que s'acabava "limitant" la possibilitat que poguessin servir com a "espais d'esbarjo i d'oci". Això, segons els magistrats que han avaluat el disseny, es dona perquè el pla urbanístic preveu ubicar bona part d'aquesta zona hotelera, recreativa i comercial i els seus espais d'esbarjo i verds corresponents "en una zona de risc d'accidents greus, provinents de la indústria petroquímica", a causa de la proximitat amb el polígon petroquímic de Tarragona.



La resolució de l'alt tribunal català complica que es pugui avançar en la tramitació del projecte, perquè de moment anul·la parcialment el projecte urbanístic d'un dels punts clau del complex. No es tracta, però, d'un punt final. La sentència no és ferma i hi ha la possibilitat de presentar-hi un recurs.