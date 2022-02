Un manual d'atenció al client propi per impulsar el sector comercial lauredià

Sant Julià de LòriaEl comú de Sant Julià de Lòria preveu la creació d'un manual d'atenció al client propi per tal de convertir l'experiència de consum a la vila en un model únic de referència. Es tracta d'una de les accions que la corporació posarà en marxa per a enfortir el tramat comercial de la parròquia en el marc del pla de reactivació econòmica presentat públicament el 15 de febrer. Amb aquesta acció, la voluntat del comú és unificar els criteris comercials de servei al client, tot i que el document també presenta altres iniciatives que demanen un treball alineat entre tots els comerços.

Sumat al compromís de l'adopció del manual, el pla detalla que es fa "absolutament indispensable" que els comerciants requereixin el suport del comú per a reactivar la seva activitat, però també que demostrin "un esforç i convenciment clars, apostant per la renovació i millora dels seus establiments" com pot ser en apartats com el rètol, els aparadors, l'espai de venda o la façana. Per accedir a aquesta renovació, però, caldrà comptar de forma prèvia amb un assessorament professional que "auditi" la realitat de l'establiment i en proposi la millora mitjançant una diagnosi comercial.

Tal com es va exposar durant la reunió pública de mitjans d'aquest mes, també és necessari recuperar l'Associació de Comerciants de Sant Julià de Lòria per tal de millorar la rendibilitat de les estructures comercials. El pla recomana, per tant, que l'associació única inclogui tota mena d'activitats comercials i turístiques com ara restaurants, bars, granges, establiments de venda/lloguer de material esportiu, pesca, golf o les grans superfícies, i que siguin gestionades per un dinamitzador o dinamitzadora.

Tanmateix, es demanarà als comerciants que facin una divulgació conjunta de totes les activitats que organitzen totes i cada una de les associacions de la parròquia, de manera que s'estableixi un calendari conjunt d'actuacions, comptant sempre que sigui possible amb el suport divulgatiu de Naturland. Entre altres accions previstes, també s'indica la necessitat de facilitar l'aparcament als compradors; deixar la il·luminació dels establiments encesa després del tancament fins a una hora pactada; fomentar l'especialitat en els vessants més propers a la identitat de la vila al voltant dels eixos de tradició i qualitat, o recuperar la Fira del vi de muntanya com un acte identitari de la parròquia, entre d'altres.

Finalment, i amb l'objectiu d'incentivar la instal·lació de nous negocis a la parròquia, el pla de reactivació parroquial preveu estudiar la creació d'incentius per afavorir la implantació de determinats negocis a la vila, sempre que es trobin fins de la línia estratègica a desenvolupar que gira al voltant de les universitats, els centres de formació, els centres d'artesania, les temàtiques culturals, les noves tecnologies, la conservació del medi ambient, els esports o les consultories. D'altra banda, també es projecta la creació d'incentius més específics adreçats a l'establiment de nous emprenedors per tal de fomentar que els joves amb projectes viables es puguin instal·lar i desplegar els seus negocis a Sant Julià abans que en una altra parròquia.