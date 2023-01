MyAndbank patrocina el Circuit Shup de Pàdel

Escaldes-EngordanyMyAndbank i el Circuit Shup Pàdel Tour s'alien per portar un total de cinc proves de la competició, nascuda l'any passat a la Seu d'Urgell, al Principat. Així doncs, avui, en la Sala Manel Cerqueda d'Andbank s'ha fet la presentació del circuit, que comptarà amb un total de 8 aturades, entre el Principat i la capital alt urgellenca, tal com han explicat la seva directora, Anna Aguareles, juntament amb la responsable de MyAndbank, Marta Bravo.

"Ens fa molta il·lusió poder créixer cap a Andorra i que fins a cinc proves es puguin disputar aquí" ha dit Aguareles, que ha recordat que totes les parades tenen una temàtica diferent. La primera, que serà l'11 de febrer, tindrà la vista posada en Sant Valentí però "no en el sentit romàntic de la paraula sinó en el més sexual, ja que tenim una col·laboració amb el sexshop Diva" ha afegit.

D'altra banda, una de les principals novetats d'enguany és que "les inscripcions es podran pagar mitjançant Bizum, gràcies a la col·laboració que hi oferim des de MyAndbank" ha declarat Bravo. En la mateixa línia, Aguareles ha indicat que "per nosaltres aquest és un salt molt important perquè facilita molt als jugadors, que alguns venen des de Lleida, poder fer les inscripcions i el pagament de les mateixes".

Objectiu: 1.300 jugadors

En la primera edició del Circuit Shup, un total de mil jugadors van passar tot sumant la participació en les diferents proves. Enguany, l'organització aspira a arribar a la xifra dels 1.300. "És un repte que ens hem marcat i que pensem que podem assolir" ha dit Aguareles.

A més a més, el campionat ofereix aturades per a nens com són la Kids o la Back to School, i altres amb ambients plenament festius com la Moji Pàdel, que recordarà a una festa eivissenca, o les 24 hores, que comptarà amb animació i neons al llarg d'un dia sencer sense deixar de jugar a pàdel.

Així doncs, el circuit serà el següent: Love in the Aire (11 de febrer, la Seu d'Urgell), Kids (18 de març, la Seu d'Urgell), Beer Padel (29 d'abril, Club tenis & pàdel la Massana), Candy (20/21 de març, Caldea), 24 hours (17/18 de juny, la Seu d'Urgell), Moji Padel (8 de juliol, Club tenis & pàdel la Massana), Back to School (9 de setembre, Caldea) i Teams (23/24 de setembre, Princiesport).