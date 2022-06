El nombre d'aturats s'incrementa fins als 424 al maig

Andorra la VellaEl Servei d'Ocupació d'Andorra (SOA) ha tancat el mes de maig amb 424 persones en recerca de feina. Aquesta xifra representa un augment del 4,2% respecte del mes anterior, quan hi havien 407 persones, i una davallada del 60,7% respecte del 2021 (1.080 persones). Així mateix, segons publica aquest dijous el departament d'Estadística, el nombre de persones inscrites que busquen una millora laboral és de 384 (396 el mes anterior), fet que representa una variació mensual del -3% i una variació del -47,5% respecte del maig del 2021 (731 persones).

D'altra banda, cal destacar que el nombre de demandants de serveis a finals de mes ha estat de 63 persones. D'aquestes, dues són demandants en situació de baixa mèdica superior a 6 mesos i 61 són demandants de serveis en situació d'ocupació. En total, el nombre de llocs de treball oferts pel SOA ascendeix fins als 1.323 (1.131 el mes anterior), el que equival a una variació mensual positiva del 17%.

Finalment, el nombre de persones beneficiàries de la prestació econòmica per desocupació involuntària per Govern és de 21, un -8,7% respecte de l'abril i un -71,5% respecte del maig del 2021. Del total de persones inscrites al Servei d'Ocupació, hi ha 78 que han torbat feina pels seus propis mitjans.