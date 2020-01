Primer pas del Govern per adherir-se a l'FMI

El Govern ha iniciat formalment els tràmits per adherir-se al Fons Monetari Internacional (FMI) a través d'una carta que l'executiu va adreçar a la directora gerent de la institució el 3 de gener. S'inicia així un període que, si no hi ha cap element que ho impedeixi, hauria de culminar-se en el termini d'un any. Aquest ha estat l'anunci que aquest dijous han fet el ministre Finances, Eric Jover, i el secretari d'Estat d'Afers Financers Internacionals, Marc Ballestà, en una roda de premsa on s'han donat a conèixer totes les obligacions a les quals Andorra hauria de donar compliment, així com els beneficis que el Principat extrauria si arriba a formar-ne part. En aquest sentit, Jover ha apostat per deixar de banda les especulacions dels darrers anys i ha estat clar quan ha dit que "només els beneficis que tindrà l'adhesió a l'FMI superen a les obligacions".

El titular de Finances ha recordat que ja fa anys que el Principat es troba en relacions amb l'FMI, "però és veritat que el procediment s'ha accelerat a conseqüència de diferents factors", com és el cas, per exemple, de la situació econòmica viscuda al país després de l'afer BPA; el dictamen que a finals d'any va fer la Comissió especial de vigilància i prevenció de risc per a l'estabilitat financera del Consell General, on es demanava l'aproximació al fons; la recomanació del Parlament Europeu –en el marc de l'acord d'associació– per mirar la viabilitat del país per a fer-se membre, i les avaluacions de les diferents agències de ràting, que avaluen la qualitat del país, i que també "han recomanat repetidament" que Andorra s'adhereixi a la institució.

Jover també ha posat en relleu els beneficis de l'adhesió. En aquest sentit, ha destacat l'assistència tècnica i "la mateixa formació en diferents àmbits", destacant principalment les "polítiques d'estadística", els elements financers, les polítiques pressupostàries i fiscals i la regulació financera i econòmica. "Ser membres també ens dona un grau d'homologació internacional superior que ens ajuda al reconeixement internacional"; un fet que té com a conseqüència indirecta, segons el ministre, "una millora del nostre ràting a escala de país". A més a més, l'FMI també disposa "d'una sèrie de figures de finançament per als estats que es troben en situació de dificultat" que permetria, en cas de necessitat, que Andorra se'n beneficiés, ha afegit.

Pel que fa a les obligacions, el responsable de la cartera de Finances ha informat que "haurem de reforçar les nostres estructures i revisar les nostres metodologies". També s'hauran "d'evitar les restriccions als pagaments corrents i les pràctiques monetàries", però al no disposar d'una divisa pròpia al territori, no hi haurà cap afectació al Principat en aquest sentit. Així doncs, s'haurà de fer front al pagament de la quota assignada, un import del qual no ha donat detalls fins que no avanci el procediment.

El canal de comunicació

Per la seva banda, Ballestà ha detallat els passos a seguir d'ara endavant. Així doncs, després d'haver enviat la carta de petició per a l'adhesió, s'haurà de sol·licitar l'assistència per part d'un dels directors executius de l'FMI "perquè sigui el canal de comunicació oficial d'Andorra amb la institució durant tot el procés". Posteriorment, una delegació tècnica de l'FMI "vindrà al país per fer tota una recopilació de dades de comprovació d'informació i reunir-se amb les parts afectades" per elaborar un document amb el qual s'acordarà "una quota" que més tard es proposarà a Andorra. "Aquesta quota haurà de ser acceptada pel Govern" i, aleshores, el document serà elevat a la direcció executiva, la qual també l'haurà d'aprovar per fer arribar la proposta de resolució a la junta de governadors, "què és qui ha de prendre la decisió final". Per últim, el Govern haurà de tornar a donar el seu vistiplau a la resolució emesa per la junta de governadors per començar a treballar en "l'instrument de ratificació" que hauran d'aprovar els membres del Consell General. Un cop fet aquest pas, si escau, Andorra dipositarà aquest instrument de ratificació a la seu de l'FMI i "passarà a ser membre oficial".

Jover ha confirmat que tots els avenços presos ja s'han traslladat als presidents dels diferents grups parlamentaris, els quals, segons el seu criteri, han de romandre a "l'expectativa" abans de fer arribar a l'executiu algun comentari o crítica. Aquests passos inicials no suposen cap cost per al país, excepte aquelles despeses indirectes derivades dels desplaçaments que s'hagin de fer per tal de tancar l'acord.

En l'actualitat, el Fons Monetari Internacional és una institució altament representada internacionalment. Està composta per 189 membres i tan sols hi ha cinc països, entre els quals es troba Andorra, que són membres de les Nacions Unides però que no formen part de l'FMI. En aquests moments, a més, hi ha 34 països membres que estan rebent ajudes econòmiques de la institució.