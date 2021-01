Pla Renova: millores en les calefaccions i fins a un 15% addicional si l'habitatge es destina a lloguer

Andorra la VellaLes principals novetats que inclou la convocatòria del programa Renova d'aquest 2021 són la inclusió d'un programa específic per a la instal·lació de sistemes de calefacció més eficients, una ajuda addicional del 15% si les reformes que es duen a terme en el marc d'aquest programa van destinades a edificis que es posen al mercat del lloguer (aquest 2020 era del 10%) i una ajuda també addicional del 10% en el cas de petits edificis construïts abans del 1980 que no hagin estat objecte d’actuacions de millora de l’eficiència energètica des de la seva construcció. A més, el programa afronta el 2021 amb un increment en l'import total que s'hi destina de 285.000 euros amb la qual cosa s'arriba al milió i mig en ajudes directes, és a dir, un 23% més que el 2020.

Aquestes novetats han estat presentades aquest dijous en una roda de premsa en què la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, i el director de l'Oficina de l'Energia i el Canvi Climàtic, Carles Miquel, han aprofitat per fer balanç de la dècada de funcionament d'aquest programa, que tal com ha subratllat Calvó "s'ha anat consolidant" i ha esdevingut "un exemple del que volem que sigui la transició energètica" amb una col·laboració publicoprivada que ha tingut un impacte per a l'economia del país, ja que es calcula que en aquests deu anys ha repercutit en el teixit econòmic amb 73 milions d'euros. Tant la ministra com Miquel han fet, a més, un "balanç molt satisfactori" de la convocatòria del 2020 en què han experimentat un increment important les ajudes que es destinen a reformes globals dels edificis (un dels objectius que busca el programa) i també hi ha hagut un augment de les peticions per fer treballs per instal·lar energies renovables.

Pel que fa a les novetats d'aquest any cal destacar que la subvenció màxima en el cas dels sistemes de calefacció arriba al 40% i se subvenciona tant la instal·lació d'equips d'alta eficiència de diferents energies com els equips de producció. Miquel ha explicat que s'ha treballat amb el sector aquest programa i que dilluns hi ha prevista, a més, una reunió per fer extensiva aquesta línia, de tal manera que també ho puguin transmetre als seus clients. De totes maneres, Miquel ha destacat que ja hi ha un interès demostrat per persones que volen fer aquest canvi en els seus sistemes de calefacció. A més, es manté la línia del Renova fotovoltaic i també s'inclou la possibilitat que els treballs de millora es puguin fer per fases. A més, hi ha el 10% addicional per als petits habitatges que no hagin estat objecte de millores des del 1980. Finalment les subvencions també es preveuen per a l'embelliment de façanes, patis i cobertes dels edificis existents amb un 5% sobre el pressupost; per a la millora de l'accessibilitat, de la sostenibilitat i de la seguretat industrial del 15% i per a la millora de l'eficiència energètica pot anar del 10 al 40%, entre altres ajudes. Tal com s'ha esmentat, hi ha la possibilitat que les ajudes s'incrementin en un 15% si l'habitatge es destina a lloguer. En aquest sentit, Miquel ha recordat que en la convocatòria del 2020 era del 10% i que ha estat un "incentiu" perquè es posin habitatges al mercat de lloguer i creu que amb l'increment dels cinc punts percentuals "encara ho serà més". En aquest sentit, es demana un compromís inicial que l'habitatge acabi llogant-se i no es fa el pagament si no es confirma que és així, segons ha assenyalat.