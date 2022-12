Possible fuga d'alts directius espanyols a Andorra pel nou impost als rics

Andorra la VellaSantander i Iberdrola s'enfronten a una fugida d'alts directius per la imminent entrada en vigor de l'impost a grans fortunes, que es preveu que aprovi el Senat el dimecres. Així ho han comunicat despatxos d'advocats que estan preparant els trasllats de residència per part dels alts càrrecs que en cas de continuar a Espanya haurien de fer front a la nova taxa. Les grans empreses espanyoles estan afrontant aquest problema sobrevingut, que en el cas de bancs i energètiques, se suma a la seva pròpia afectació pels nous impostos a la seva activitat. S'han filtrat ja casos de Santander i Iberdrola, però l'afectació arribaria a les altres grans empreses del sector financer i elèctric. L'impost, que s'aplica aquest any, ha acabat afectant no només als grans patrimonis, sinó als alts directius perquè, a banda de les propietats, també s'inclouen les 'stock options' que són un dels sistemes habituals de retribució de les multinacionals als directius.

Les multinacionals estan utilitzant amb els seus equips jurídics i fiscals per convéncer els directius que no marxin. S'han contractat despatxos d'advocats per oferir als seus directius assessorament legal sobre la seva situació i possibilitats i, fins i tot, per anar als tribunals contra Hisenda. Si aquests directius acaben recorrent, se sumaran a l'allau de plets als quals s'enfrontarà el Govern per l'impost a grans fortunes, que afecta a prop de 23.000 contribuents, i sobre el qual ja han anunciat recursos la Comunitat de Madrid i Andalusia.

Entre les qüestions que es pretenen impugnar, està l'entrada en vigor en 2022, un any abans de l'anunciat inicialment, amb el que es pagarà en la pròxima primavera. D'aquesta manera, l'impost, que preveu recaptar 1.500 milions, no es pot eludir enguany excepte amb donacions, i les estratègies de planificació de patrimonis i inversors són per a 2023.