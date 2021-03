El pressupost de Canillo cau un 11,5%

CanilloEl comú de Canillo ha aprovat aquest migdia un pressupost de 13,9 milions d’euros, 1,8 milions d’euros menys, el que suposa una reducció de l’11,5% en relació a l’any passat. La corporació que encapçala el cònsol major, Francesc Camp ha presentat un pressupost equilibrat en el qual es preveu que els ingressos satisfacin les despeses, per tant, es planteja amb l’objectiu que el nivell d’endeutament de les arques comunals no incrementi.

Pel que fa la partida d’ingressos cal tenir en compte que la corporació estima una disminució de l’ordre de 4 milions d’euros, un 32% menys, en base als ingressos reals del 2020. El gruix important de transferències que pateixen una reducció a causa de la conjuntura Covid són les que provenen d’Ensisa (un 84% menys). La segona partida que es veu afectada és la relativa als ingressos provinents als impostos de construcció, dels que es preveu que disminueixin un 67%. Una altra de les entrades que cau és la que prové de les transferències del Govern, que baixen en un 10% segons el liquidat fet al 2020.

El nou pressupost compta amb 3,9 milions d’euros per al capítol d’inversions, un 27,7% menys que l’any anterior. Entre les principals inversions destaquen la renovació d’instal·lacions i altres millores al Palau de Gel (1 milió d’euros); diverses partides d’obres i millores en eixamplaments, renovació de carrers, carreteres i camins (2,2 milions); els entorns de la passarel·la tibetana (400.000 euros); el projecte de desplegament wifi en diversos nuclis de població i en punts turístics com el Roc del Quer (85.000 euros); els equipaments per posar en marxa el Museu de la Moto i l’Espai Galobardes (50.000 euros) i la posada en marxa del transport a demanda, l’Uclic (150.000 euros).