El preu de la llum es mantindrà durant el 2022

Escaldes-EngordanyFEDA i ADELCA, l'associació d'instal·ladors del país, han escenificat aquest dilluns al matí l'aliança que els unirà per tal d'enfortir el sector de cara a poder afrontar amb garanties la transició energètica. El director general de l'elèctrica, Albert Moles, ha destacat que "la col·laboració que en sorgeix d'aquest conveni és molt important. Tant de cara a la formació que es farà per tal que els associats d'ADELCA puguin tenir certificacions pertinents, com per afrontar el repte de la transició energètica i també els canvis de comptadors cap als de tipus intel·ligent". L'acte de la signatura també ha comptat amb la presència del gerent de FEDA Ecoterm, Jordi Travé.

Per la seva part, Edgar Francome, president d'ADELCA, ha afegit que "per nosaltres és molt important poder comptar amb aquestes homologacions i aquesta formació per poder participar en les instal·lacions de la xarxa de calor i en el desenvolupament de les energies renovables". Francome ha recordat que l'entitat sense ànim de lucre compta amb una setantena d'empreses associades i que donen feina a uns 900 treballadors. La primera estimació indicaria que entre 45 i 90 treballadors podrien sumar-se a obtenir aquestes certificacions.

Moles ha posat en relleu la importància de poder "ser més autònoms" pel que fa a l'energia i evitar així les fluctuacions del mercat. En aquest sentit, ha destacat que "comptar amb personal al país que pugui ajudar-nos en el desenvolupament de les renovables i accelerar el canvi a comptadors intel·ligents, és una manera més de tenir aquesta autonomia". Actualment, FEDA ja ha canviat la meitat dels comptadors i s'espera que fruit d'aquesta col·laboració amb ADELCA, aquesta es pugui completar amb un màxim de tres anys.

El preu de la llum es mantindrà al 2022

FEDA no incrementarà el preu de la llum malgrat les fluctuacions que té el mercat. Així ho ha confirmat Moles durant la roda de premsa. El director general de la parapública ha destacat que "tenim acords signats i gran part de l'electricitat que comprem a França i Espanya està tancada en un preu fixe" i ha afegit que "tenim el compromís de mantenir els preus". Moles ha confirmat que ja s'ha fet avinent el pressupost pel curs vinent a Govern.