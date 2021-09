La pròxima col·lecció d’Ecoalf estarà feta amb el primer filament que no desprèn microplàstics

Andorra la VellaDe totes les escombraries que acaben al fons de l'oceà, el 80% s'origina terra endins. Algunes d'aquestes deixalles són invisibles a simple vista, però resulten altament contaminants per a la fauna marina, que els ingereix sense saber-ho. Són les anomenades microfibres sintètiques, que es desprenen de la roba cada vegada que fem una rentadora. Moltes marques fa anys que intenten trobar una solució a aquest procés contaminant, però només una ho ha aconseguit: Ecoalf. Aquesta firma de roba espanyola, present a Andorra a través Pyrénées, ha anunciat que l'any vinent presentarà una col·lecció feta amb el primer filament que no desprèn microplàstics. El seu fundador, Javier Goyeneche, ja va avançar fa uns mesos, durant una entrevista del programa de televisió 'A l'Alça', que estaven treballant per reduir a la mínima expressió la petjada ecològica i sembla que així serà amb la col·lecció primavera-estiu.

Ecoalf, la marca de roba sostenible

Durant la tardor passada, Goyeneche va fer un pas més en el seu procés de consolidació al Principat, presentant Ecoalf 1.0, una línia 'premium' que fa un homenatge al primer teixit que van crear (l'1.0), amb peces essencials per a home i dona. Podríem descriure aquesta línia d'Ecoalf com la fusió entre la tecnologia en materials i les formes minimalistes per crear peces d'un estil atemporal i contemporani. Tots els articles estan dissenyats per evitar l'excés de residus i utilitzen la menor quantitat de recursos possibles. Les etiquetes exteriors estàndards d'Ecoalf, per exemple, s'han substituït per altres de més petites i simples. Alhora, cada article inclou detalls addicionals, com fundes de tela per cobrir els tiradors de les cremalleres i cordons que recobreixen l'estructura interior per donar a les peces la seva forma.

A part de la utilització habitual de materials reciclats i de baix impacte, com el polièster, el niló, la llana i el cotó reciclat, destaca un dels materials més innovadors, el fil de mar d'Ecoalf, filat a partir de botelles de plàstic reciclades recollides del fons de l'oceà mitjançant el seu projecte 'Upcycling the Oceans'. És la primera vegada que s'utilitza en jaquetes d'hivern i és el material principal dels accessoris i borses de la marca. I, també, els fils de biopolímers com Sorona®, que aprofiten els residus dels cultius de blat i altres desfets orgànics.

Marques respectuoses amb el medi ambient

Ecoalf i Pyrénées: més enllà de vendre roba sostenible