Rècord de visualitzacions de la campanya #Propòsits2022 de Pyrénées Andorra

Andorra la VellaEl propòsit de Pyrénées Andorra per a aquest Nadal era transmetre als seus clients el desig d’oferir-los tot el que necessiten per fer realitat els seus somnis, i ho ha aconseguit, perquè la seva campanya #Propòsits2022 ha estat tot un èxit i ha arribat a més públic que cap altre campanya publicitària feta anteriorment. Durant les festes de Nadal, l’anunci elaborat per Pyrénées amb música i veu del grup Ginestà, ha tingut més d’un milió i mig de visualitzacions, una xifra rècord. Val a dir que la seva difusió s’ha estès més enllà de les fronteres andorranes i ha registrat importants xifres de reproducció en comunitats autònomes espanyoles com Madrid, Aragó, València i Catalunya.

L’espot #Propòsits2022 va donar el tret de sortida a la campanya de Nadal, però l’acció publicitària s’allargarà durant tot l’any en motiu dels 75 anys de Pyrénées Andorra. L’objectiu és que, d’alguna manera o altra, tothom pugui sentir-se inspirat per complir els seus propòsits durant el 2022. Al llarg de tot l’any i fins el pròxim desembre, es volen homenatjar tots i cadascun dels propòsits expressats en la campanya de Pyrénées -brillar, ser com soc, tornar a creure, estimar sense fi, entre d’altres- per poder desenvolupar diverses activitats mensuals al voltant del 75è aniversari.

Concursa amb els teus Propòsits

Una de les accions que es duen a terme aquests dies per estendre la campanya #Propòsits2022 més enllà de Nadal és el concurs organitzat per Pyrénées Andorra per ajudar-te a aconseguir els teus propòsits. Per participar-hi, has de seguir el compte d’Instagram de Pyrénées Andorra i deixar un comentari explicant quin és o quins són els teus propòsits per al nou any, i ho has de fer posant el hashtag #Propòsits2022. Si vols, també pots mencionar a una persona que tingui propòsits per complir aquest 2022.

El sorteig està actiu des del passat 17 de gener i fins el 24 de gener, ambdues dates incloses. Entre tots els participants se sortejarà de manera aleatòria una targeta regal de 300 euros.