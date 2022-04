La rehabilitació del Casamanya costarà, com a mínim, entre 4 i 5 milions d'euros

OrdinoLa rehabilitació de l'hotel Casamanya costarà, com a mínim entre 4 i 5 milions d'euros. Així ho ha manifestat el cap de Govern, Xavier Espot, durant la signatura del protocol d'entesa entre el Govern, el comú i el quart d'Ordino. Tot i que encara s'ha de definir el conveni final de cessió, Espot també ha avançat que la intenció del Govern i del comú és que la cessió sigui "pel màxim de temps" que la normativa permeti. En un principi, l'hotel acollirà el ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, així com les dependències del departament d'Agricultura i Medi Ambient del comú d'Ordino i uns espais pel quart.

L'acte també ha comptat amb la presència dels cònsols d'Ordino, Josep Àngel Mortés i Eva Choy, i de les llevadores del quart, Mònica Coste i Marina Benazet. En acabar la signatura del protocol d'entesa, Espot ha remarcat que és "un dia important per Ordino", ja que s'ha posat "la primera pedra d'un projecte que fa molts anys que se'n parla". Cal recordar, que l'hotel, que es va construir als anys 50, fa 20 anys que està en desús. El quart d'Ordino és qui té la propietat de l'hotel i el cap de Govern ha insistit que era important trobar un destí adequat per a l'hotel que respongués a l'interès general. "L'acord determina que tenim la voluntat que l'edifici no es degradi més", ha comentat. Tot i que encara s'ha de treballar en l'acord, l'ús de l'hotel per part del comú i del Govern serà de forma gratuïta, i a canvi, el quart disposarà d'un despatx, una sala de reunions i una sala per arxius.

En aquest sentit, i per tal de poder treballar l'acord definitiu, es crearà una comissió de seguiment amb dos representants de les tres institucions. Així, es preveu que pugui estar enllestit durant aquest any i que de cara l'any vinent, puguin començar les obres, tal com ha avançat Mortés. En la mateixa línia, Espot també ha expressat que la intenció de l'executiu és que de cara l'any vinent ja hi hagi partides pressupostàries destinades al projecte de rehabilitació de l'hotel i també per l'inici de les obres. L'aportació del Govern i el comú serà proporcional a les dependències que tinguin dins de l'edifici. Finalment, la llevadora del quart, Coste, ha remarcat que era molt important trobar una utilitat d'ús públic a l'hotel.