Salta l’alarma d’incendis a l’edifici de la seu central de Vall Banc

Escaldes-EngordanyAl voltant de les 9.30 hores ha saltat l’alarma del detector de fum de l’edifici de la seu central de Vall Banc. Per motius que encara es desconeixen, l’origen ha estat en una sala de sistemes tècnics on no s’ha produït cap foc. El sistema d’alarma ha provocat l’absorció de l’oxigen en aquesta sala. Des de l'entitat informen que una dotació de bombers s’ha traslladat a l’edifici per restablir el sistema. Seguint el protocol de seguretat, s’ha evacuat tot el personal durant una hora aproximada en la qual s’ha resolt l’incident.